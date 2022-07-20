Verstappen: "Spa'nın takvimden düşmesi utanç verici olur"

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Liberty Media'nın Formula 1'i Avrupa dışına genişletme çabalarının artması, Spa gibi tarihi pistlerin takvimdeki yerlerini tehlikeye atmış durumda.

Belçika GP organizatörleri, yenilenmiş tesislere yatırım yapmaları ve hafta sonunu daha eğlenceli bir hale getirmeye çabalamalarının ardından, takvimdeki yerlerini kurtarmak ve FOM ile yeni bir sözleşme imzalamak için son bir çaba sarf ediyor.

Ancak Güney Afrika'nın 24 yarışlık takvimde Las Vegas'a katılması muhtemel, bu da Belçika'nın -Fransa ile birlikte- takvimden çıkacağı anlamına geliyor.

Belçika doğumlu Verstappen, Spa-Francorchamps'ın favori pisti olduğunu ve takvimden kaybolmasının "büyük bir utanç" olacağını düşündüğünü söyledi.

Verstappen, "Spa'yı kaybetmek büyük bir utanç olur. Bu benim dünyadaki en sevdiğim pist ve ayrıca son zamanlarda büyük bir gelişim kaydettiler."

"Burası yüksek hızlı virajları ve temiz hava akışı ile bir F1 aracı, hatta genel olarak herhangi bir araç için müthiş bir pist." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Spa'nın organizatörleri takvime dönüşümlü olarak girmeye hevesli olmasalar da, bu seçenek yakında her iki yarışı da tamamen yok olmaktan kurtarmanın tek yolu olabilir.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, F1'in birkaç yılda bir Spa'yı ziyaret edebilmesi için bir yol bulunabileceğini düşünüyor.

Sainz, "Bence iki taraf bir şekilde uzlaşmalı, nitekim hepimiz Fransa'ya, Spa'ya gitmeyi seviyoruz ama aynı zamanda spor da büyümeye devam ediyor."

"Sanırım Formula 1'in bir parçası olmak için oldukça fazla para ödeyen birçok yeni yer var ve iş açısından buna hayır demek zor."

"Bence en iyi çözüm dönüşümlü bir takvime geçmek olur. F1 Fransa veya Spa'nın her yıl takvimde olmasını göze alamaz gibi, ama umarım en az iki veya üç yılda bir Spa'yı ziyaret edebiliriz."

"Keşke Vegas ve Güney Afrika takvimdeyken bile her sene Fransa'ya ya da Spa'ya geri dönüp bu pistlerin tadını çıkarmaya devam edebilsek." dedi.