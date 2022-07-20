Verstappen: "Spa'nın takvimden düşmesi utanç verici olur"
Max Verstappen, favori pisti olan Spa'nın takvimden çıkmasının "utanç verici" olacağını düşünüyor.
Liberty Media'nın Formula 1'i Avrupa dışına genişletme çabalarının artması, Spa gibi tarihi pistlerin takvimdeki yerlerini tehlikeye atmış durumda.
Belçika GP organizatörleri, yenilenmiş tesislere yatırım yapmaları ve hafta sonunu daha eğlenceli bir hale getirmeye çabalamalarının ardından, takvimdeki yerlerini kurtarmak ve FOM ile yeni bir sözleşme imzalamak için son bir çaba sarf ediyor.
Ancak Güney Afrika'nın 24 yarışlık takvimde Las Vegas'a katılması muhtemel, bu da Belçika'nın -Fransa ile birlikte- takvimden çıkacağı anlamına geliyor.
Belçika doğumlu Verstappen, Spa-Francorchamps'ın favori pisti olduğunu ve takvimden kaybolmasının "büyük bir utanç" olacağını düşündüğünü söyledi.
Verstappen, "Spa'yı kaybetmek büyük bir utanç olur. Bu benim dünyadaki en sevdiğim pist ve ayrıca son zamanlarda büyük bir gelişim kaydettiler."
"Burası yüksek hızlı virajları ve temiz hava akışı ile bir F1 aracı, hatta genel olarak herhangi bir araç için müthiş bir pist." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Photo by: Erik Junius
Spa'nın organizatörleri takvime dönüşümlü olarak girmeye hevesli olmasalar da, bu seçenek yakında her iki yarışı da tamamen yok olmaktan kurtarmanın tek yolu olabilir.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, F1'in birkaç yılda bir Spa'yı ziyaret edebilmesi için bir yol bulunabileceğini düşünüyor.
Sainz, "Bence iki taraf bir şekilde uzlaşmalı, nitekim hepimiz Fransa'ya, Spa'ya gitmeyi seviyoruz ama aynı zamanda spor da büyümeye devam ediyor."
"Sanırım Formula 1'in bir parçası olmak için oldukça fazla para ödeyen birçok yeni yer var ve iş açısından buna hayır demek zor."
"Bence en iyi çözüm dönüşümlü bir takvime geçmek olur. F1 Fransa veya Spa'nın her yıl takvimde olmasını göze alamaz gibi, ama umarım en az iki veya üç yılda bir Spa'yı ziyaret edebiliriz."
"Keşke Vegas ve Güney Afrika takvimdeyken bile her sene Fransa'ya ya da Spa'ya geri dönüp bu pistlerin tadını çıkarmaya devam edebilsek." dedi.
De Vries, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Hamilton'ın yerini alacak
Neden Williams'ın sıkıcı bir antrenman seansına ihtiyacı var?
Son Haberler
2023 F1 kuralları, dalgalanmayı nasıl engelleyecek?
Formula 1'de yakın mücadeleye yardımcı olması için getirilen zemin etkili araçlarda hedefe ulaşıldı ancak yeni araçların istenmeyen bir sonucu oldu: Dalgalanma/Zıplama.
Verstappen: "Lastikler Fransa'da kritik öneme sahip olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıcak havanın etkili olacağı Fransa GP'nin öne çıkan faktörünün lastik aşınması olacağını düşünüyor.
Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"
Sebastian Vettel, Fransa ve Macaristan'da iyi sonuçlar alarak yaz arasına pozitif bir ivme ile gitmelerini umuyor.
Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?
Ferrari, 2022'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull gibi sürekli güncelleme getirme felsefesini uygulamıyor olsa da aracında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.