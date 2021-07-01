Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''
Formula 1 Haberler

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes, Christian Horner'ın "ahır kapısı" olarak nitelendirdiği bir arka kanat kullanmaktansa, daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat kullanmalarının, onları daha hızlı yapmayacağını düşünüyor.

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

Red Bull, son dört yarışı kazanmayı başarırken;  özellikle Fransa'da ve Avusturya'da  Mercedes'ten en çok zaman aldığı alan düzlüklerdi. 

Red Bull'un düzlüklerdeki avantajının bir bölümü, takımın daha az yere basma gücü üreten ve dolayısıyla da daha az hava sürüklenme oluşturan arka kanadından gelmekte. 

Mercedes ise daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanatla yarıştığından, araçtaki sürüklenme artıyor ve araç düzlüklerde daha yavaş kalıyor. Tabii bu arka kanadın da virajlarda getirileri oluyor. 

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn da iki takımın arka kanatları arasındaki farklardan bahsetmiş ve "Red Bull, daha az sürüklenmeye neden olan bir arka kanat kullanıyor, bu da onlara düzlükte avantaj sağlıyor. Bu kanat ayarının Mercedes'in seçeneklerinin arasında olup olmadığını bilmiyorum. " ifadelerini kullanmıştı. 

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Steiermark GP sonrasında iki takımın farklı arka kanatları hakkında oldukça açık konuşmuştu ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu yarış, Mercedes'in aracının arkasında bir ahır kapısı vardı. Biz ise oldukça küçük bir arka kanat kullandık. Yani düzlüklerde neden daha hızlı olduğumuzu anlamanız için bir roket bilimcisi olmanıza gerek yok."

Mercedes'in elinde daha az hava sürtünmesi üreten, küçük arka kanatlar olsa da takım bu arka kanatların onları daha yavaş yapacağını düşünüyor. 

Mercedes'in strateji direktörü James Vowles, takımın sürekli olarak hangi arka kanadı kullanmanın daha iyi bir çözüm olacağını analiz ettiğini ve aracın mevcut yere basma gücü seviyesinin doğru olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Elbette daha küçük bir arka kanat kullanarak düzlüklerde daha hızlı olabilirsiniz ancak bu durumda virajlardaki performansınızdan ödün vermeniz gerekiyor."

"Ayrıca bu ayarlardaki farklılıklar, lastiklerin aşınma oranlarını da etkiliyor. Daha küçük bir arka kanat, daha çok geçiş yapmanızı sağlayabilir ama ortada bir denge var." 

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bu pistte optimum performansa ulaşabilmek için hangi ayarı kullanmamız gerektiğini görmek için elimizdeki arka kanat ayarlarını simülasyonlarımızdan geçiriyoruz."

"Geçiş yapmak için, sıralama turları ve yarış için hangi ayarları kullanmamız gerektiğine bakıyoruz ve sizin de gördüğünüz arka kanat ayarları ortaya çıkıyor."

Red Bull'un daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat kullanmasına rağmen Mercedes'le virajlarda aynı performansı gösterebilmesinin nedeninin Red Bull'un yüksek eğim felsefesi olduğu düşünülüyor. 

Red Bull, yüksek eğim felsefesi sayesinde hem tabanını hem de difüzörünü daha efektif kullanabiliyor, bu yüzden de aracın arkasında daha çok yere basma gücü üretebiliyor. Böylelikle Red Bull, Mercedes'ten daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat kullansa da virajlarda Mercedes'e karşı büyük bir kayıp yaşamıyorlar.

Vowles da araç eğimleri farklı olduğundan, arka kanat ayar seçimlerinin, araçların hava sürtünmesinde ne kadar rol oynadığını anlamayı zorlaştırdığını belirtti ve ekledi: "Red Bull'un arka kanadı, bizimkinden biraz daha küçük ancak onların sürüş yüksekliği çok daha yüksek. Bu yüzden de araçlarının ne kadar sürtünme yarattığını, bizim aracımızla kıyaslamak çok zor."

"Bizim kendi aracımızla ilgili bildiğimiz şey, tur zamanı için optimum arka kanat açısıyla yarıştığımız. Sıralama turları ve yarışta da önemli olan şey bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

Önceki haber

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

3 s
2
Formula 1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

1 s
3
Formula 1

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

23 dk
4
Formula 1

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

2 s
5
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

14 s
Son Haberler
Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı
F1

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

3dk
Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''
F1

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

23dk
Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor
F1

Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor

43dk
Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"
F1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

1 s
Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"
F1

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış Avusturya GP
Formula 1

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş Avusturya GP
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

Allison, Bottas'ın takımdan gitmesi için bir neden bulamıyor
Formula 1

Allison, Bottas'ın takımdan gitmesi için bir neden bulamıyor

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı" Steiermark GP
Formula 1

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"

Çok Okunanlar Bugün

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Şu anda çok ilginç bir şampiyonluk mücadelesi var”

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Vettel: “Benim işim takıma insanları dahil etmek değil, aracı sürmek”
Formula 1 Formula 1

Vettel: “Benim işim takıma insanları dahil etmek değil, aracı sürmek”

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Son Haberler

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Red Bull ile olan farkı kapatabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.