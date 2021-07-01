Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

Red Bull, son dört yarışı kazanmayı başarırken; özellikle Fransa'da ve Avusturya'da Mercedes'ten en çok zaman aldığı alan düzlüklerdi.

Red Bull'un düzlüklerdeki avantajının bir bölümü, takımın daha az yere basma gücü üreten ve dolayısıyla da daha az hava sürüklenme oluşturan arka kanadından gelmekte.

Mercedes ise daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanatla yarıştığından, araçtaki sürüklenme artıyor ve araç düzlüklerde daha yavaş kalıyor. Tabii bu arka kanadın da virajlarda getirileri oluyor.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn da iki takımın arka kanatları arasındaki farklardan bahsetmiş ve "Red Bull, daha az sürüklenmeye neden olan bir arka kanat kullanıyor, bu da onlara düzlükte avantaj sağlıyor. Bu kanat ayarının Mercedes'in seçeneklerinin arasında olup olmadığını bilmiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Steiermark GP sonrasında iki takımın farklı arka kanatları hakkında oldukça açık konuşmuştu ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu yarış, Mercedes'in aracının arkasında bir ahır kapısı vardı. Biz ise oldukça küçük bir arka kanat kullandık. Yani düzlüklerde neden daha hızlı olduğumuzu anlamanız için bir roket bilimcisi olmanıza gerek yok."

Mercedes'in elinde daha az hava sürtünmesi üreten, küçük arka kanatlar olsa da takım bu arka kanatların onları daha yavaş yapacağını düşünüyor.

Mercedes'in strateji direktörü James Vowles, takımın sürekli olarak hangi arka kanadı kullanmanın daha iyi bir çözüm olacağını analiz ettiğini ve aracın mevcut yere basma gücü seviyesinin doğru olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Elbette daha küçük bir arka kanat kullanarak düzlüklerde daha hızlı olabilirsiniz ancak bu durumda virajlardaki performansınızdan ödün vermeniz gerekiyor."

"Ayrıca bu ayarlardaki farklılıklar, lastiklerin aşınma oranlarını da etkiliyor. Daha küçük bir arka kanat, daha çok geçiş yapmanızı sağlayabilir ama ortada bir denge var."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bu pistte optimum performansa ulaşabilmek için hangi ayarı kullanmamız gerektiğini görmek için elimizdeki arka kanat ayarlarını simülasyonlarımızdan geçiriyoruz."

"Geçiş yapmak için, sıralama turları ve yarış için hangi ayarları kullanmamız gerektiğine bakıyoruz ve sizin de gördüğünüz arka kanat ayarları ortaya çıkıyor."

Red Bull'un daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat kullanmasına rağmen Mercedes'le virajlarda aynı performansı gösterebilmesinin nedeninin Red Bull'un yüksek eğim felsefesi olduğu düşünülüyor.

Red Bull, yüksek eğim felsefesi sayesinde hem tabanını hem de difüzörünü daha efektif kullanabiliyor, bu yüzden de aracın arkasında daha çok yere basma gücü üretebiliyor. Böylelikle Red Bull, Mercedes'ten daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat kullansa da virajlarda Mercedes'e karşı büyük bir kayıp yaşamıyorlar.

Vowles da araç eğimleri farklı olduğundan, arka kanat ayar seçimlerinin, araçların hava sürtünmesinde ne kadar rol oynadığını anlamayı zorlaştırdığını belirtti ve ekledi: "Red Bull'un arka kanadı, bizimkinden biraz daha küçük ancak onların sürüş yüksekliği çok daha yüksek. Bu yüzden de araçlarının ne kadar sürtünme yarattığını, bizim aracımızla kıyaslamak çok zor."

"Bizim kendi aracımızla ilgili bildiğimiz şey, tur zamanı için optimum arka kanat açısıyla yarıştığımız. Sıralama turları ve yarışta da önemli olan şey bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images