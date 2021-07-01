Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

Geçtiğimiz hafta yarışta çok güçlü bir performans gösteren Ferrari pilotu Sainz, bu hafta Avusturya Grand Prix'sinden önceki basın toplantısında çeşitli soruları cevapladı.

Steiermark Grand Prix'si İtalyan takım için güçlü bir hafta sonu oldu ve İspanyol pilot, 12. sıradan başladığı yarışı altıncı sırada tamamladı.

Bir önceki hafta Fransa Grand Prix'sinde lastik sorunu yaşayan Ferrari, Avusturya'da bu sorunlarla boğuşmamış gibi duruyordu ve Sainz da Red Bull Ring'deki antrenmanlarda bu konu üzerine çok çalıştıklarını doğruladı.

Sainz, şu ifadeleri kullandı: ''Bu bizim için iyi bir gelişme oldu. Paul Ricard ve Avusturya arasındaki performanslarımızda büyük bir dalgalanma yaşadık.''

''Bu konu üzerinde çok çalışıyorduk ancak bence bu pistin özelliklerine de biraz bağlı. Avusturya'da aracın arkasına daha fazla yük bindiriyorsunuz ve bizim asıl sorunumuzun ön tarafta olduğunu biliyoruz.''

''Ancak aynı zamanda Cuma günü aracın uzun sürüş temposunu ayarlamak için uğraştık ve lastikler hakkında öğrenebilmek için çabaladık. Bu bize yardımcı olmuş gibi duruyor, özellikle yarışa artık daha hazırız ve ne yapmamız gerektiğiyle ilgili daha iyi bir fikrimiz var. Sanırım bu iyi hazırlanmak, pistin özellikleri ve ayar gelişiminin bir birleşimi oldu.''

Bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde, Steiermark'tan farklı olarak birer set daha yumuşak lastikler kullanılacak ve Ferrari bu hafta sonu Red Bull Ring'de zorlanabilir.

Bu konuyla ilgili görüşleri sorulan Sainz, İtalyan takımın araçlarının yumuşak lastik kullanımından dolayı zorlanabileceğini açıkladı.

Sainz, ''Şu anda ne kadar yumuşak lastik kullanırsak, ön lastiklerimiz o kadar zorlanacak. Her pistte bu soruna sahip olduğumuzu biliyoruz. Sadece bunu bazı pistlerde çok hissetmiyoruz, Portimao ve Paul Ricard'daki gibi bazılarında ise bu sorun çok belirgin oluyor.''

''Yani ne kadar yumuşak lastik kullanırsak, zorlanma riskimiz o kadar fazla. Ancak cuma günü ödevimizi yaptık ve lastikleri öğrendik. Aynı zamanda bu hafta Cuma günü Pirelli'nin yeni lastik yapısını kullanacağız.''

''Yani, hayal edebileceğiniz gibi, en azından şu anda önceliğimiz bu konu. Testlerimizi yapıyoruz, lastikleri anlamaya çalışıyoruz ve bu yönde çalışmaya devam ediyoruz.'' dedi.

Ferrari'nin lastiklerde yaşadığı sorunun sıcaklıkla alakalı olup olmadığı sorulan İspanyol pilot, bu durumun daha karmaşık bir durum olduğunu söyledi ve bu hafta sonu daha düşük derecelerde yarışılacak olması konusunda şu yorumları yaptı: ''Keşke sadece sıcaklıktan dolayı olsaydı. Şu anda zorlandığımız konu sıcaklıktan daha karışık.''

''Ancak araca ve lastiklere yaptığımız birçok şey olmasına rağmen bu durum Portimao ve Paul Ricard'daki gibi bizi yakalayabiliyor. Bu hafta sonu daha düşük dereceler bekliyor. Bizim durumumuz ise iki türlü de ilerleyebilir.''

''Daha düşük dereceler normalde ön lastiklerde daha fazla aşınma oluşturuyor. Bu durum, bizim için olumsuz ilerleyebilir. Ancak düşük dereceler aynı zamanda arka lastiklerdeki yol tutuşunu da artırıyor, bu da aracımızın dengesine yardımcı olabilir. Bekleyip göreceğiz. ''

Sainz, geçtiğimiz hafta sonu Steiermark Grand Prix'sinde ona tur bindiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dan turunu geri almıştı. İspanyol pilot bu olayın nasıl yaşandığını da şu şekilde özetledi: ''Yani, ben altıncı sıradaydım ve o ikinci sıradaydı. O, şampiyona için savaşıyordu ve ben de beşinci sıradaki Lando'yu yakalamaya çalışıyordum.''

''İlk başta onun geçmesi için yoldan çekildim çünkü 8.5-8.6'lerde tur zamanları çıkarıyordu ve sert lastiklerle olunabileceğini düşündüğümden daha hızlıydı. Ancak sonrasında temposu düştü ve ben de sert lastiklerde hızlanmayı başarabildim Sonrasında aniden ona çok yaklaştım ve 1.5-2 saniye arkasında sıkışıp kaldım.''

''DRS bölgesine giremiyordum. Eğer DRS'ye girebilseydim muhtemelen kendi turumu geri almaya çalışırdım. Sorun DRS'ye giremememdi çünkü Mercedes virajlarda hızlı. Ardından DRS bölgesine girmeyi başardım ve takımımı, Lando'ya yetişebilmek için turumu geri alma isteğim konusunda uyardım.''

''Sonrasında takımım, FIA ve Mercedes arasında iyi bir iş birliği oldu ve ikimiz için de tehlike barındırmayan bir hamle yapabildim. Onun yarışını mahvetmek istemiyordum ve bu mükemmel şekilde işe yaradı.''

Sainz, İngiliz pilotun arkasında kalmanın ona 10-15 turluk bir yarış süresine mâl olduğunu da açıkladı.

''Ne yazık ki onun arkasında kalmak bana 10-15 turluk yarış süresine mâl oldu ancak bunun hakkında çok şikayet etmiyorum çünkü bu yarışta olabilecek bir durum.''

Son olarak da iki yarış hafta sonu arasında ne yaptığını anlatan Sainz, ''Pazartesi günü boş günümdü ancak futbol maçı yaptık ve bu yüzden bacaklarım biraz ağrıyor. Salı günü yine boş günümdü fakat spora gittim ve Charles, Lando ve birkaç arkadaşımızla daha golfe gittik. Çarşamba günü ise boş günümdü. Vücudumun buna ihtiyacı vardı.'' ifadelerini kullandı.