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Formula 1 Haberler

Senna filminin yapımcısı, Bernie Ecclestone belgeseli için yayın haklarını aldı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Senna filminin yapımcısı Manish Pandey, eski Formula 1 başkanı ve CEO’su Bernie Ecclestone’un belgesel serisini yapmak için yayın haklarını aldı.

Senna filminin yapımcısı, Bernie Ecclestone belgeseli için yayın haklarını aldı

8 bölümlük serinin ismi “Luckly!” olacak ve yapımcılığını Pandey’nin şirketi Jiva Maya üstlenecek. Karantina süreci boyunca Ecclestone ile ülkesi İsviçre’de uzun süre çekimler yapıldı.

Şu anda 90 yaşında olan Ecclestone, bir takım patronu ve ardından F1’in başkanı olmadan önce yarış pilotluğu yapmıştı.

Ecclestone, 40 yıl boyunca F1’in başında görev yapmış ve serinin dünya çapında şu anki tanınırlığını kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Pandey, Ayrton Senna’nın 2010 yayınlanan ve BAFTA ödülü kazanan belgeselini yazmış ve sonrasında Motorsport Network’un yapımcısı olduğunu Heroes filmini yazıp yönetmişti.

Bu belgesel serisi hakkında konuşan Ecclestone, “İlk kez kendi hikayemi ve Formula 1'in hikayesini anlatması için birine güveniyorum ve Manish, bunları ekrana yansıtabileceğine inandığım tek hikaye anlatıcısı ve yönetmen.”

“Dediğim gibi harika bir hikaye anlatıcı ve ayrıca harika bir hayran. Yürümeyi öğrendiğinden beri Formula 1 izliyor. Bu yüzden, bu camia ve sektörde gidişata yön veren olaylar hakkındaki bilgisi ve tutkusu inanılmaz.” yorumlarında bulundu.

Bu seri, Ecclestone’un “hayat hikayesini ve Formula 1’in olağanüstü şekilde büyüme hikayesini” anlatacak. Ayrıca, “Formula 1 yönetiminin eşsiz arşivinden” faydalanacak.

Pandey, "Bernie, sadece tüm zamanların en büyük spor menajerlerinden biri olarak değil, aynı zamanda kendi hayatını da yansıtabildi.”

“90'lı yıllarda dünyayı dolaştı ve herkesle tanıştı ancak inanılmaz derecede iyi ve son derece komik olmaya devam ediyor. Olağanüstü hikayesini ilk kez tam anlamıyla anlatabilmek benim için büyük bir keyifti." ifadelerini kullandı.

Şu anki F1 CEO’su ve başkanı Stefano Domenicali ise şu yorumları yaptı: “Formula 1 dünya çapında bilinen bir spor ve Bernie’nin 70 yıl boyunca yazdığı tarih, şu anda sporun bu pozisyonda olmasını sağladı.”

“[Formula 1], dünyada yarım milyar hayrana sahip ve 23 farklı ülkede yarıştı. F1’e karşı olan ilgi ve heyecan oldukça fazla ve sporun en ilginç karakterlerinden birinin yolculuğunu seyircilere sunacak olan bir seri için beklenti oldukça yüksek olacaktır.” dedi.

Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone

Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone
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Fotoğraf: Sutton Images

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