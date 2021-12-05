Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes Formula 1 Takım Patronu Toto Wolff, son günlerde yaşanan öfke nedeniyle yalıtım firması Kingspan ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasını yeniden değerlendirebileceklerini işaret etti.

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Mercedes, Suudi Arabistan GP öncesinde uluslararası bir şirket olan Kingspan ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Bu kapsamda şirketin logoları W12'nun burnuna eklendi.

2017'de Grenfell'de 72 insanın hayatını kaybettiği yangınla bağlantısı olduğu düşünülen Kingspan'le yapılan bu anlaşma, tartışmalara neden oldu.

O kulenin dışında kullanılan ürünlerden birisi Kingspan'ın malzemesiydi. Bu yüzden şirketin yaşanan trajedideki rolü, kamu soruşturmasında araştırılıyor.

Hayatta kalanlardan ve yaslı aile üyelerinden oluşan Grenfell United grubu, Kingspan sponsorluk anlaşmasından tiksindiklerini ifade etmek için Wolff'a yazmıştı. Bunun üzerine Wolff durumu daha iyi anlamak için onlarla görüşmeye istekli olduğu şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Michael Gove MP, Wolff'u İngiliz hükümetinin yaşanan kızgınlıkların ardından motor sporları için reklam kurallarını değiştirebileceği konusunda uyardı.

Suudi Arabistan'da pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, sıralamaların ardından anlaşmadan daha öncesinde haberinin olmadığını ve Kinspan logolarının aracından kaldırılabileceğini söyledi.

Bunun gerçekçi bir adım olup olamayacağı sorulduğunda Wolff, "Bunu önemli isimlerle konuştuk. Kingspan ile konuşup doğru çözümü bulacağız."

"Bu tür şeylerin anlaşmalarla bağlayıcılığı oluyor. Bu yüzden doğru şeyi yapmak istiyoruz. Bu yüzden şu an için daha fazla yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Wolff, Kingspan ile yaptıkları anlaşmanın ardından son günlerde yaşadıkları deneyimlerin kendisine önemli dersler verdiğini kabul etti.

Wolff, "Şahsen ve takım olarak kesinlikle çok fazla şey öğrendik. Grenfell trajedisinin neden olduğu acıyı daha iyi anlamak için yaslı ailelerin ve hayatta kalanların bazılarıyla bir diyalog başlattık. Ve bu süreç daha yeni bir başlangıç."

"Ancak bu süreç devam ederken gizlilik olmasını istiyoruz.  Bunu acil bir durum olarak görüyoruz." dedi.

Anlaşma nedeniyle aldıkları tepkilerin ardından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Wolff, "Hepimiz hayatımızda gelişiriz, dersler çıkarırız. Ve bu kesinlikle gelecekte benim gelişmemi sağlayacak bir durum. Ve benim değerlendirme şeklim, karar verme şeklim ve... nokta. Daha fazla söyleyeceğim her şey beni sadece bir duruma sokuyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Önceki haber

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Sonraki haber

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Perez: "Suudi Arabistan pisti, gereksiz şekilde tehlikeli" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Perez: "Suudi Arabistan pisti, gereksiz şekilde tehlikeli"

Red Bull'un, Hamilton kararına itiraz etmesi için süre bitti Suudi Arabistan GP
Formula 1

Red Bull'un, Hamilton kararına itiraz etmesi için süre bitti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Wolff: "Son zamanlardaki formumuza rağmen "ihtimaller" hâlâ Mercedes'in aleyhinde" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff: "Son zamanlardaki formumuza rağmen "ihtimaller" hâlâ Mercedes'in aleyhinde"

Wolff, tartışmalı Kingspan anlaşmasının ardından Grenfell United ile görüşmek istiyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff, tartışmalı Kingspan anlaşmasının ardından Grenfell United ile görüşmek istiyor

Son Haberler

Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor
Formula 1 Formula 1

Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"
Formula 1 Formula 1

Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.