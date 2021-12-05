Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Mercedes, Suudi Arabistan GP öncesinde uluslararası bir şirket olan Kingspan ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Bu kapsamda şirketin logoları W12'nun burnuna eklendi.

2017'de Grenfell'de 72 insanın hayatını kaybettiği yangınla bağlantısı olduğu düşünülen Kingspan'le yapılan bu anlaşma, tartışmalara neden oldu.

O kulenin dışında kullanılan ürünlerden birisi Kingspan'ın malzemesiydi. Bu yüzden şirketin yaşanan trajedideki rolü, kamu soruşturmasında araştırılıyor.

Hayatta kalanlardan ve yaslı aile üyelerinden oluşan Grenfell United grubu, Kingspan sponsorluk anlaşmasından tiksindiklerini ifade etmek için Wolff'a yazmıştı. Bunun üzerine Wolff durumu daha iyi anlamak için onlarla görüşmeye istekli olduğu şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Michael Gove MP, Wolff'u İngiliz hükümetinin yaşanan kızgınlıkların ardından motor sporları için reklam kurallarını değiştirebileceği konusunda uyardı.

Suudi Arabistan'da pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, sıralamaların ardından anlaşmadan daha öncesinde haberinin olmadığını ve Kinspan logolarının aracından kaldırılabileceğini söyledi.

Bunun gerçekçi bir adım olup olamayacağı sorulduğunda Wolff, "Bunu önemli isimlerle konuştuk. Kingspan ile konuşup doğru çözümü bulacağız."

"Bu tür şeylerin anlaşmalarla bağlayıcılığı oluyor. Bu yüzden doğru şeyi yapmak istiyoruz. Bu yüzden şu an için daha fazla yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Wolff, Kingspan ile yaptıkları anlaşmanın ardından son günlerde yaşadıkları deneyimlerin kendisine önemli dersler verdiğini kabul etti.

Wolff, "Şahsen ve takım olarak kesinlikle çok fazla şey öğrendik. Grenfell trajedisinin neden olduğu acıyı daha iyi anlamak için yaslı ailelerin ve hayatta kalanların bazılarıyla bir diyalog başlattık. Ve bu süreç daha yeni bir başlangıç."

"Ancak bu süreç devam ederken gizlilik olmasını istiyoruz. Bunu acil bir durum olarak görüyoruz." dedi.

Anlaşma nedeniyle aldıkları tepkilerin ardından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Wolff, "Hepimiz hayatımızda gelişiriz, dersler çıkarırız. Ve bu kesinlikle gelecekte benim gelişmemi sağlayacak bir durum. Ve benim değerlendirme şeklim, karar verme şeklim ve... nokta. Daha fazla söyleyeceğim her şey beni sadece bir duruma sokuyor." dedi.