Shovlin: "Red Bull tek tur hızını yarışa yansıtırsa 'çok yakın' geçecek"

Mercedes, cuma günü yapılan hem kısa hem de uzun sürüşlerde Red Bull'a kıyasla daha fazla tempoya sahip gibi görünüyordu.

Ancak cumartesi günü Red Bull, ayarlarda doğru yöne gitmeyi başardı ve Verstappen, sıralama turlarında pole pozisyonunu alacak hızdaydı.

Hollandalı sürücü, son turunda hata yapmasa, muhtemelen yarım saniyeye yakın bir zamanla, kendi derecesini geliştirecekti ve yarışa ilk sıradan başlayacaktı.

Şimdi üçüncü sıradan başlıyor ve önünde iki Mercedes var.

Günün ardından açıklamada bulunan Andrew Shovlin şöyle dedi: "Çok yoğun bir gün oldu."

"Son antrenman seansı bizim için pek iyi değildi. Sert lastikte iyi turlar çıkarıyorduk ama yumuşak lastikte pek iyi bir yol tutuşu bulamıyorduk."

"Seans bitmeden hemen önce Valtteri'nin güç ünitesinde bir sorun keşfettik ve sıralama turlarına girmeden hemen önce bunu kendi parça havuzundaki başka bir ünite ile değiştirmek zorunda kaldık. Bunun için yapılması gereken çok iş vardı ama garajdaki herkes aracı zamanında hazırlamak için harika bir iş çıkardı."

"Yaşadığımız zorluklar, sıralama turlarına girerken de bitmedi. Makul tur zamanları çıkardık ama Max her piste çıktığı zaman, daha önce belirlediğimiz zamanı geçti ve son turu da, burada sıralama performansı olarak bizden üstün olduklarını açıkça gösterdi."

"Eğer o turu tamamlamış olsaydı, bunu yakalamamızın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden ön sırada olmaktan memnun olsak da, bunu hak etmiş gibi hissetmiyoruz."

"Yarın ne bekleyeceğinizi bilmek zor; Cuma günü uzun sürüşlerde iyiydik ama Red Bull gece yaptığı çalışmalar sayesinde daha fazla zaman bulmuşa benziyor. Eğer bu, uzun sürüşlere de yansırsa, mücadelenin yakın olacağı kesin." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images