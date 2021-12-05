Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Sıralama turlarındaki son turunda ilk iki sektörde de mor dereceler kaydeden Verstappen, pole pozisyonuna uzanacak gibi duruyordu ki son virajın frenlemesinde sol ön lastiğini kilitledi ve virajın çıkışında da bariyerlere temas etti.

Bu hatayla birlikte Verstappen, Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Hamilton, bitime 2 yarış kala Pilotlar Şampiyonası'nda Verstappen'in 8 puan gerisinde yer alıyor. Markalar Şampiyonası'nda ise Mercedes, Red Bull'un 5 puan önünde yer almakta.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarının ardından "açık bir şekilde yeteri kadar hızlı olmadıklarını" ve araçlarının sıralama turlarında sadece 2 ve 3. sıra için yeterli olduğunu söylemişti.

Wolff, "Muhtemelen pilotlar aracın üzerinde performans gösterdiler. Max, tahmin ediyorum ki yarım saniyelik bir farkla pole'de olabilirdi. Bu analiz etmemiz gereken bir durum çünkü bu beklenen bir şey değildi."

"Max'ın son turda kaza yapması, elbette bizi daha şanslı bir konuma koyuyor ancak ilk iki sıra cumartesi için verildi. Yarış tamamen farklı bir oyun olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cidde'deki cadde pistinin hızlı yapısından ötürü, birçok kişi Mercedes'in hafta sonunu domine etmesini bekliyordu ancak Red Bull, şu ana kadar Mercedes'e yakın bir tempo ortaya koymayı başardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Cidde'deki pistin tahmin edilenden daha dar olduğunu ve bundan ötürü de saf beygir gücünün beklenildiği kadar önemli olmadığını belirtti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Wolff ise "hafta sonu boyunca hem düzlüklerde hem de genel olarak hızlı olmamalarına şaşırdığını" söylemişti.

Wolff, Red Bull'un sıralama turlarına hava sürtünmesini azaltacak bir ayarla çıktığını söylese de iki takım arasındaki farkı tek bir nedene bağlayamadı ve "Bence düzlüklerde iki takım oldukça eşit ama yüksek hızlı virajlarda zaman kaybediyoruz. Ayrıca, sıralama turlarında pilotlar, bazı yavaş virajlarda da araçla mutlu değillerdi. Önden kayma, kontra verme, kayma vardı." dedi.