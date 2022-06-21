Mercedes: "Dalgalanma sorununu çözdük ancak..."

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Brackley merkezli ekip 2022'ye zorlu bir başlangıç yaptı. Mercedes W13, düzlüklerde ve virajda zıpladığı ve tabanı yere vurduğu için takıma sorun çıkarıyor.

Mercedes'in yaşadığı sıkıntı o kadar büyüktü ki takımın pilotları George Russell ve Lewis Hamilton birçok kez bundan şikayet ettiler ve sonunda FIA konuyla alakalı harekete geçmek zorunda kaldı.

Mercedes'in Kanada'da en güçlü yarışlarından birisini çıkarmasının ardından Toto Wolff, takımın odak noktasının değiştiğini açığa çıkardı.

Wolff, takımın şu ana kadar yaptığı çalışmalar sayesinde düzlükte yük arttıkça oluşan aşağı yukarı hareketlerin gittiğini söyledi. Buna karşı Wolff, aracın aşırı sert olması ve aracın düzgün çalışması için hazırladıkları düşük sürüş yüksekliği ayarları nedeniyle tümsekli bölgelerde sorun yaşadıklarını ifade etti.

Wolff, "Sanırım bir şekilde dalgalanma veya zıplama olarak tanımladığımız şeyi ayrıştırdık. Dalgalanma aracın aerodinamik hareketi ve bence bu çözüldü. Barselona'da bunu aştık."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şu anda daha çok sürüş yüksekliği, pilotların yorumlarına neden oluyor. Araçlar kısacası aşırı sert. Bordürlerin üzerinden geçiş kötü, tümsekli yolda sürüş kötü. Bu sorunu parçalara ayırmamızla, durumu daha iyi idare edebileceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Wolff, Mercedes'in aracını kendileri gibi sert bir şekilde ayarlayan rakipleri gibi benzer ayarlara getirmesi sayesinde ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Wolff, "Araçların sadece sert olduğunu görüyoruz. İki lider aracın ve Alpine'in ağır çekimdeki görüntülerine bakın. Onların bordürler üzerinde çok sert bir şekilde zıpladığını göreceksiniz."

"Pilotların tam olarak şikayet ettikleri şey bu, aracın sertliği. Buna bakmamız, bunun etkisini nasıl azaltacağına bakmamız lazım. Pist ne kadar yumuşak olursa, durum o kadar iyi olur. Bordürler ne kadar düşük olursa, bu sorunu daha az görürüz." dedi.

Kanada GP, Mercedes'in aracında daha fazla performansa ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Wolff, ilerlemelerinin sürüş yüksekliği açısından daha geniş pencerede çalışabilmelerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Araca daha fazla yük eklememiz, daha fazla yere basma gücü eklememiz ve aynı zamanda bunu yere umduğumuz kadar yakın olmayacak bir araçla yapmamız lazım."

"Bu açık bir yön: Araçların daha yüksek ayarlandığını görüyorsunuz. Bizim de bu seviyede performans bulmamız gerekiyor." dedi.