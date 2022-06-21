Horner: "Netflix'in çektiği takım patronları toplantısında, biraz tiyatro vardı"

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F1 CEO'su Stefano Domenicali, Cumartesi günü takım patronlarıyla geleneksel kahve toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda takım patronları arasında, FIA'nın teknik direktifi sonrası dalgalanmayla alakalı tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, bazı takım patronlarının yaklaşımının zavalıca ve iki yüzlü olduğunu, politik oyunlar oynadıklarını söylemişti.

Diğer takım patronları, FIA'nın konuya dahil olma şekli konusunda daha az ses çıkardı. Özellikle de bu sene dalgalanmadan pek etkilenmeyen Red Bull'dan Horner, sessiz kalan isimlerden birisiydi.

Toplantı esnasında Ferrari ve Alpine, FIA'nın teknik direktifinin kuralları ihlal ettiğini, Mercedes takımının tabana eklediği ikinci desteklerin kurallara aykırı olduğunu ifade ettiler.

Sonrasında ise Horner, Wolff'e dalgalanma sorununun kurallardan değil Mercedes aracının konseptinden kaynaklandığını, bu yüzden çözümün tasarımda olduğunu ifade etmiş.

Bu toplantı, Netflix tarafından kaydedilen ilk takım patronları toplantısı olmuş.

Özel bir toplantıda Netflix'in olmasının iyi bir şey olup olmadığı sorulduğunda Horner, "O toplantıda bir miktar tiyatro olduğunu düşünüyorum."

"Biliyorsunuz, belki de Lewis'in yeni filmi çıkarken, [onlar] onu bunun için kaydettiriyorlar." şeklinde cevap verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin'in Takım Patronu Mike Krack de gerginliğin yaşandığı toplantıda bazılarının biraz duygusal davrandığını söyledi.

Mercedes, FIA'nın teknik direktifi sonrası W13'ün tabanının her iki tarafına ikinci destek kolunu ekledi ancak takımlardan gelen tepkinin üzerine sıralamalar öncesinde çıkardı.

Diğer takımların teknik direktifi sorgulaması, Mercedes'in tabanının protesto edilmesi ihtimalini ortaya çıkardı.

Horner, pistlerin yapısı nedeniyle Azerbaycan ve Kanada'da dalgalanma olmasını beklediklerini ancak Kanada'da bunun pek bir sorun oluşturmadığını söyledi.

Horner, "Tanıtılacak bazı şeyler var. Ancak özellikle ikinci destek kolu hayal kırıklığıydı çünkü bunun teknik forumda konuşulması gerekiyor. " dedi.