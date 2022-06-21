Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 Kanada Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Sıralama turları istatistikleri Max Verstappen, Montreal'de bu yılki ikinci, kariyerinin ise 15. pole pozisyonunu kazandı ve bu alanda Charles Leclerc'i yakaladı. Bu Hollandalı sürücünün Montreal'deki ilk pole pozisyonu olurken, Red Bull'un 2013'ten beri Kanada'da aldığı ilk pole pozisyonuydu.

Fernando Alonso elde ettiği ikinciliği ardından F1 tarihinde ilk çizgiyi alan en yaşlı 13. sürücü oldu. Bu alanda rekor 1950 Fransa GP'de 52 yaşındayken ilk çizgiyi alan Luigi Fagioli'ye ait. Modern dönemde ise Michael Schumacher 43 yıl 3 ay 12 günlükken bunu başarmıştı. Alonso bu başarıya 40 yıl 10 ay 21 günlükken imza attı. Bu aynı zamanda 2012 Almanya GP'den bu yana ilk kez ilk çizgiyi aldığı anlamına da geliyor.

Carlos Sainz, bu yıl beşinci kez üçüncü olurken, bu yıl ilk kez takım arkadaşı Charles Leclerc'i geride bırakmış oldu.

Dördüncü olan Lewis Hamilton bu yılki en iyi sıralama sonucunu elde etmiş oldu.

Altıncılık Mick Schumacher'in kariyerinin en iyi sonucuydu.

Zhou kariyerinde ilk kez sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Alex Albon 12. oldu ve Williams ile bu bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Lando Norris, güç ünitesi sorunuyla 14. oldu ve bu yılki en kötü sonucunu elde etti.

Lance Stroll, Q1'de elendi ve kendi ülkesinde katıldığı dört sıralama turlarının tamamında ilk bölümde havlu atmış oldu. Carlos Sainz, Ferrari F1-75, 2nd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Yarış istatistikleri Kanada Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen, bu yılki altıncı, kariyerinin ise 26. galibiyetini aldı ve bu alanda Jim Clark'ın yanı sıra Niki Lauda'yı yakaladı. Bu, Max'in 150. Grand Prix'siydi ve katıldığı yarışların %17,3'ünü kazanmış oldu.

Red Bull 82. galibiyetini aldı ve tüm zamanların en çok yarış kazanan takımları listesinde Lotus'u geçerek beşinci sıraya yükseldi. Bir sonraki hedef 114 galibiyeti bulunan Williams.

Carlos Sainz ikinci sırada finiş gördü ve kariyerinin 11. podyumunu aldı. Eğer yarış kazanmadan iki podyum daha alırsa, bu alanda Nick Heidfeld'i yakalayacak ve yarış kazanmadan en çok podyuma çıkan sürücü olacak. Üçüncü bitiren Lewis Hamilton, bu sezonki ikinci, kariyerinin ise 184. podyumunu aldı.

George Russell, dördüncü sırada finiş gördü ve ilk beşe girme serisini dokuz yarışa çıkardı. Tüm yarışlarda ilk beşe giren tek isim olan Russell, bu yıl tüm turları tamamlayan tek isim olmayı da sürdürüyor.

19. sıradan başlayan Charles Leclerc beşinci sırada finiş gördü ve şampiyonada Verstappen'in 49 puan ardına düştü.

Esteban Ocon'un altıncılığı, Alpine'nin bu sezonki en iyi sonucunun tekrarı oldu. Fransız sürücü, Cidde'de de altıncı olmuştu.

Zhou Guanyu sekizinci oldu ve kariyerinin en iyi sonucunu aldı.

Sebastian Vettel 12. sırada finiş gördü ve kariyerinde ilk kez Montreal'de puan alamadı. Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Mercedes: "Dalgalanma sorununu çözdük ancak..." Sonraki haber Villeneuve: "Verstappen de bir noktada sorun yaşayacak" paylaşım