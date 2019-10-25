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Formula 1 / Meksika GP / Antrenman raporu

Meksika GP 2. antrenman: Vettel, Verstappen'in 0.1 saniye önünde lider

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Meksika GP 2. antrenman: Vettel, Verstappen'in 0.1 saniye önünde lider
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 20:31

2019 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika GP öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansı tamamen kuru şartlarda gerçekleştirilirken, pist sıcaklığı 31 dereceye kadar yükseldi.

Genel olarak sürücüler ilk virajı dönmekte zorlandılar ve blokaj sorunları yaşadılar.

Seans içerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın yanı sıra Ferrari pilotu Charles Leclerc spin attı.

Ancak seansın en büyük olayı hiç şüphesiz Alex Albon'ın 7. virajda aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı. Genç sürücü kaza sonrası seansa devam edemedi.

Liderlik mücadelesi ise genel olarak Ferrari pilotları arasında geçti. Charles Leclerc bir noktada liderliğe yükseldi ancak Sebastian Vettel 1:16.607'lik derecesiyle liderliği almayı başardı.

Seansın kalan kısmında Alman pilotu geçebilen bir isim çıkmayınca, hem seansın hem de cuma gününün en hızlı ismi Vettel oldu.

Max Verstappen, Red Bull'un güçlü olması beklenen hafta sonunda Vettel'in 0.115 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı ve umut verici bir performans sergiledi.

Leclerc, son bölümde derecesini geliştiremedi ve Vettel'in 0.465 saniye gerisinde üçüncü sırada kendisine yer buldu. Monakolu sürücü ayrıca son turunda da spin attı.

Mercedes pilotları arasında en iyisi Valtteri Bottas'tı. Fin pilot 1:17.221'lik derecesiyle 0.614 saniye geride dördüncü olurken, onun 0.3 saniye gerisinde Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

 

Orta grupta ise Toro Rosso'nun şaşırtıcı bir üstünlüğü vardı. Daniil Kvyat 1:17.747'lik derecesiyle seansı altıncı sırada tamamlarken, takım arkadaşı Pierre Gasly 0.2 saniye gerisinde yedinci oldu.

Toro Rosso böylelikle her iki seansta da iki araçla birden ilk onda yer almış oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, Gasly'nin 0.076 saniye gerisinde sekizinci olurken, Nico Hulkenberg dokuzuncu ve Lando Norris onuncu oldu.

Racing Point pilotları seansı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar. İlk seanstaki kazasından sonra Lance Stroll tekrar piste çıkabildi ve Sergio Perez'in 0.004 saniye saniye önünde 11. sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo, bu ikilinin hemen gerisinde 13. olurken, onu da 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean takip etti.

46 turla seansın en çalışkan ismi olan Antonio Giovinazzi 16. olurken, Kevin Magnussen 17., George Russell 18. ve Robert Kubica 19. oldu.

Son sırada ise seansın henüz başında kaza yapan Alex Albon yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari 35 01'16.607    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 37 01'16.722 00.115 00.115
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 34 01'17.072 00.465 00.350
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 39 01'17.221 00.614 00.149
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 35 01'17.570 00.963 00.349
6 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 40 01'17.747 01.140 00.177
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 39 01'18.003 01.396 00.256
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 38 01'18.079 01.472 00.076
9 Germany Nico Hulkenberg Renault 23 01'18.261 01.654 00.182
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 36 01'18.349 01.742 00.088
11 Canada Lance Stroll Racing Point 38 01'18.362 01.755 00.013
12 Mexico Sergio Perez Racing Point 34 01'18.366 01.759 00.004
13 Australia Daniel Ricciardo Renault 34 01'18.380 01.773 00.014
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 37 01'18.681 02.074 00.301
15 France Romain Grosjean Haas 37 01'18.766 02.159 00.085
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 46 01'18.889 02.282 00.123
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 37 01'19.306 02.699 00.417
18 United Kingdom George Russell Williams 36 01'19.968 03.361 00.662
19 Poland Robert Kubica Williams 37 01'20.180 03.573 00.212
20 Thailand Alexander Albon Red Bull 5 01'21.665 05.058 01.485
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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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