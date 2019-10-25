Meksika GP 2. antrenman: Vettel, Verstappen'in 0.1 saniye önünde lider

İkinci antrenman seansı tamamen kuru şartlarda gerçekleştirilirken, pist sıcaklığı 31 dereceye kadar yükseldi.

Genel olarak sürücüler ilk virajı dönmekte zorlandılar ve blokaj sorunları yaşadılar.

Seans içerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın yanı sıra Ferrari pilotu Charles Leclerc spin attı.

Ancak seansın en büyük olayı hiç şüphesiz Alex Albon'ın 7. virajda aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı. Genç sürücü kaza sonrası seansa devam edemedi.

Liderlik mücadelesi ise genel olarak Ferrari pilotları arasında geçti. Charles Leclerc bir noktada liderliğe yükseldi ancak Sebastian Vettel 1:16.607'lik derecesiyle liderliği almayı başardı.

Seansın kalan kısmında Alman pilotu geçebilen bir isim çıkmayınca, hem seansın hem de cuma gününün en hızlı ismi Vettel oldu.

Max Verstappen, Red Bull'un güçlü olması beklenen hafta sonunda Vettel'in 0.115 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı ve umut verici bir performans sergiledi.

Leclerc, son bölümde derecesini geliştiremedi ve Vettel'in 0.465 saniye gerisinde üçüncü sırada kendisine yer buldu. Monakolu sürücü ayrıca son turunda da spin attı.

Mercedes pilotları arasında en iyisi Valtteri Bottas'tı. Fin pilot 1:17.221'lik derecesiyle 0.614 saniye geride dördüncü olurken, onun 0.3 saniye gerisinde Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Orta grupta ise Toro Rosso'nun şaşırtıcı bir üstünlüğü vardı. Daniil Kvyat 1:17.747'lik derecesiyle seansı altıncı sırada tamamlarken, takım arkadaşı Pierre Gasly 0.2 saniye gerisinde yedinci oldu.

Toro Rosso böylelikle her iki seansta da iki araçla birden ilk onda yer almış oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, Gasly'nin 0.076 saniye gerisinde sekizinci olurken, Nico Hulkenberg dokuzuncu ve Lando Norris onuncu oldu.

Racing Point pilotları seansı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar. İlk seanstaki kazasından sonra Lance Stroll tekrar piste çıkabildi ve Sergio Perez'in 0.004 saniye saniye önünde 11. sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo, bu ikilinin hemen gerisinde 13. olurken, onu da 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean takip etti.

46 turla seansın en çalışkan ismi olan Antonio Giovinazzi 16. olurken, Kevin Magnussen 17., George Russell 18. ve Robert Kubica 19. oldu.

Son sırada ise seansın henüz başında kaza yapan Alex Albon yer aldı.

Seans sonucu: