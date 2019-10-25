Racing Point de Renault tarzı sistem kullanmak istemiş

Japonya GP sonrasında Racing Point, Renault'yu önceden belirlenen fren dengesi ayar sistemi nedeniyle protesto etmişti. Yapılan incelemelerin ardından protesto haklı bulundu ve Renault pilotları Daniel Ricciardo ile Nico Hulkenberg, Suzuka yarışından diskalifiye edildiler.

FIA, Renault sisteminin kurallardaki açıklıktan faydalandığını ve teknik anlamda mevcut kurallara göre bir ihlal olmadığını söyledi ancak hakemler, pilota yardımcı olan bir sistem olduğu için diskalifiye etmekten başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, "Silverstone'dan sonra bu sistemi incelemeye başladık. Kendi fren dengesi sistemimizde sorun yaşıyorduk. Sorun çıktı ve Checo, güvenlik aracından sonraki yeniden startta Hulkenberg'e vurdu. Bunun üzerine sistemimizi daha stabil hale getirmenin yollarını aramaya başladık."

"Herkesin yaptığı gibi, biz de rakiplerimizin neleri bizden daha iyi yaptıklarına bakmaya başladık ve o zaman, Renault'nun gerçekten bizim istediğimiz sisteme sahip olduğunu fark ettik."

"Bu süreç Silverstone'da başladı. Sonrasında FIA'ya aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı sorduk ve yapamayacağımız yönünde cevap aldık." dedi.

Video kanıtı

Racing Point, yapmış olduğu protestoda sezon öncesi testlerde çekilen yukarıdaki video görüntüsünü kanıt olarak sundu ve fren dengesi ayarının pilotun herhangi bir müdahalesi olmadan değiştiğinin görüldüğünü belirtti.

Protestoyla alakalı duruşmada, "Video, pilotun direksiyondan herhangi bir müdahalede bulunmadan fren dengesi bölümünün değiştiğini gösteriyor. Bunun üzerine Racing Point, fren dengesi ayarının önceden programlandığını iddia ediyor." sözlerine yer verildi.

Renault, ayarların pilotun fiziksel bir müdahalesi olmadan değişmesine rağmen video görüntüsünün kesin kanıt olamayacağını söyledi.

Videonun kanıt olarak sunulmasıyla alakalı Renault, "Bazı şeylere açıklık getirmek istiyoruz. Video görüntüsü Barcelona testlerinden. O video, tamamen yasal, FIA tarafından teknik kurallara uygun olarak görülen bir sistemi gösteriyor. Bu yenilikçi sistemle alakalı saklayacak bir şeyimiz olmadığı için, hiçbir şeyi saklamadık."

"Racing Point'in Japonya GP'den sonra bize ve FIA üyelerine sunmuş olduğu bilgi, sadece video aracılığıyla değil, aynı zamanda Racing Point'e geçen eski bir Renault F1 takımı çalışanı tarafından aktarılmış." açıklamasını yaptı.