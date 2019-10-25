Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, 2021 kurallarının ertelenmesini istedi!

paylaşım
yorumlar
F1 takımları, 2021 kurallarının ertelenmesini istedi!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 20:23

Formula 1'in önde gelen takımları, 2021'de bütçe sınırını getirme konusunda hemfikir olmalarına rağmen "yeterince gelişmemiş" büyük kural değişikliklerinin 2022'ye kadar ertelenmesini istediler.

F1 bünyesinde yer alan tüm taraflar, geçtiğimiz hafta kural değişiklikleriyle alakalı Paris'te bir araya geldiler. Taraflar, ekim ayı sonunda belirlenmesi gereken 2021 kuralları için son kez bir araya gelmiş oldular.

Masadaki fikirlerden birisi, yeni teknik ve sportif kuralların 2022'ye ertelenmesi fakat 175 milyon dolarlık bütçe sınırının 2021'de uygulanmaya başlanmasıydı.

Bu sayede, taraflardan çoğunun yeni kurallar konusunda hemfikir olması için daha fazla zamana sahip olunacağı iddia edildi.

Ancak F1'in kural koyucularının bu öneriye karşı çıktığı düşünülüyor. Red Bull'un takım patronu Christian Horner, büyük bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Horner, "2021'de ilk olarak bütçe sınırını getirip ardından teknik kuralları geliştirerek 2022'de getirmek daha iyi olabilirdi."

"Bütçe sınırını 2020'de uygulamaları imkansız. Bu konuda asla anlaşmaya varamazlar."

"Bütçe sınırı nihai olarak F1 için mantıklı bir şey ancak 2021'e sınırsız bir harcamayla hazırlanacağımız için, mevcut kurallara göre 2020'de geçici olarak bunu uygulamak mümkün değil. Gelecek sene çok fazla para harcanan bir sene olacak."

"Bütçe sınırıyla sürecin daha kontrollü olmasının sağlanması, kuralların geciktirilerek daha iyi geliştirilmesi fırsatını kaçırdık." dedi.

2021 teklifleri arasında harika şeyler olduğunu söyleyen Horner, "Araç ve konsept şu anda çok az gelişmiş durumda."

"Bir 12 ay daha konseptin geliştirilip çalışan bir şey getirilmesi, ağırlık sorunu gibi diğer sorunların çözülmesi daha faydalı bir yaklaşım olurdu." dedi.

Horner'ın görüşü, Mercedes'in motor sporları patronu Toto Wolff tarafından desteklendi. Wolff, "Christian'ın söylediği gibi, yeni kurallar henüz daha emekleme aşamasında."

"Kuralların durdurulacağını düşünmüyorum. Kuralların uygulanacağı çok açık bir şekilde belirtildi."

"Detaylarda ve yorumlarda bazı değişiklikler yapılacak. Ancak genel olarak, bu kurallarda ilerleyeceğiz." dedi.

Diğer takımlar, yeni kuralların ertelenmesinin iyi bir çözüm olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler.

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, ertelemenin iyi olabileceğini ancak böyle bir şeyin olması ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

McLaren ve Williams ise, daha fazla ertelemeye açık olmadıklarını söylediler.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Şu anda masaya konulan şeyleri, teknik, sportif ve finansal tüm kuralları istiyoruz."

"Artık yeni kuralları görmek, 2021'den itibaren neler üzerinde çalışmamız gerektiğini görmek için 31 Ekim'i sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Sonraki haber
Grosjean, Kubica'nın gelişinden memnun olacak

Önceki haber

Grosjean, Kubica'nın gelişinden memnun olacak

Sonraki haber

Meksika GP 2. antrenman: Vettel, Verstappen'in 0.1 saniye önünde lider

Meksika GP 2. antrenman: Vettel, Verstappen'in 0.1 saniye önünde lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.