F1 takımları, 2021 kurallarının ertelenmesini istedi!

F1 bünyesinde yer alan tüm taraflar, geçtiğimiz hafta kural değişiklikleriyle alakalı Paris'te bir araya geldiler. Taraflar, ekim ayı sonunda belirlenmesi gereken 2021 kuralları için son kez bir araya gelmiş oldular.

Masadaki fikirlerden birisi, yeni teknik ve sportif kuralların 2022'ye ertelenmesi fakat 175 milyon dolarlık bütçe sınırının 2021'de uygulanmaya başlanmasıydı.

Bu sayede, taraflardan çoğunun yeni kurallar konusunda hemfikir olması için daha fazla zamana sahip olunacağı iddia edildi.

Ancak F1'in kural koyucularının bu öneriye karşı çıktığı düşünülüyor. Red Bull'un takım patronu Christian Horner, büyük bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Horner, "2021'de ilk olarak bütçe sınırını getirip ardından teknik kuralları geliştirerek 2022'de getirmek daha iyi olabilirdi."

"Bütçe sınırını 2020'de uygulamaları imkansız. Bu konuda asla anlaşmaya varamazlar."

"Bütçe sınırı nihai olarak F1 için mantıklı bir şey ancak 2021'e sınırsız bir harcamayla hazırlanacağımız için, mevcut kurallara göre 2020'de geçici olarak bunu uygulamak mümkün değil. Gelecek sene çok fazla para harcanan bir sene olacak."

"Bütçe sınırıyla sürecin daha kontrollü olmasının sağlanması, kuralların geciktirilerek daha iyi geliştirilmesi fırsatını kaçırdık." dedi.

2021 teklifleri arasında harika şeyler olduğunu söyleyen Horner, "Araç ve konsept şu anda çok az gelişmiş durumda."

"Bir 12 ay daha konseptin geliştirilip çalışan bir şey getirilmesi, ağırlık sorunu gibi diğer sorunların çözülmesi daha faydalı bir yaklaşım olurdu." dedi.

Horner'ın görüşü, Mercedes'in motor sporları patronu Toto Wolff tarafından desteklendi. Wolff, "Christian'ın söylediği gibi, yeni kurallar henüz daha emekleme aşamasında."

"Kuralların durdurulacağını düşünmüyorum. Kuralların uygulanacağı çok açık bir şekilde belirtildi."

"Detaylarda ve yorumlarda bazı değişiklikler yapılacak. Ancak genel olarak, bu kurallarda ilerleyeceğiz." dedi.

Diğer takımlar, yeni kuralların ertelenmesinin iyi bir çözüm olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler.

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, ertelemenin iyi olabileceğini ancak böyle bir şeyin olması ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

McLaren ve Williams ise, daha fazla ertelemeye açık olmadıklarını söylediler.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Şu anda masaya konulan şeyleri, teknik, sportif ve finansal tüm kuralları istiyoruz."

"Artık yeni kuralları görmek, 2021'den itibaren neler üzerinde çalışmamız gerektiğini görmek için 31 Ekim'i sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.