McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

Takım Patronu Andreas Seidl, yarıştan sonraki röportajında "Norris'i hemen pite almaları gerektiği sonucuna varacak bir WhatApp grubu olduğu" yönünde şaka yapsa da, kuşkusuz bu konudaki incelemeler çok daha derin olacak.

Çok önemli dakikalarda Norris'in alacağı mükemmel galibiyet bir anda kalp kırıklığına dönüştü. F1'de birçok olayda gibi bu hata sadece Norris'e ya da pit duvarında hata yapan tek bir kişiye bağlı bir hata değildi.

Pist koşullarının aşırı ıslandığı dakikalarda McLaren'ın Norris'i uzun süre pistte tutma kararında birçok şeyin etkisi vardı.

Hava tahmini

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Söylenecek en basit şeylerden birisi, McLaren'ın kendisine gelen hava tahmin raporu üzerine böyle bir karar vermiş olması.

McLaren'ın hava tahmin sistemi bir şey söylerken, Red Bull ve Mercedes'e farklı şeyler söyleniyorsa bu açıkçası bir zayıflık manasına gelir.

Ancak takımların kendi bağımsız hava tahminini üretmek zorunda kaldıkları onlarca yıl öncenin aksine günümüzde merkezi sistem kullanılıyor.

2017'den beri Meteo France takımlara, FOM'a ve FIA'ya aynı verileri sağlıyor.

Mercedes'in Takım Patranu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ı pite çağırma kararlarını diğer takımların sahip oldukları aynı bilgilere göre verdiklerini söylemişti.

Wolff, "Bilgiler Meteo France'den, FIA'nın resmi hava kanalından geliyor. Herkese oradan bilgi sağlanıyor." demişti.

Bu açıdan McLaren'ın hava tahmin verileri yanlış değildi.

Kötü zamanlama

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Soçi'deki yarışın sonunda ortaya çıkan hava şartlarındaki kilit konu, yağmurun pistteki yol tutuşunu nasıl etkileyeceği konusundaki zamanlama ve belirsizlikti.

Yağmur yarışın orta noktasında gelseydi, o zaman pist bir süre ıslak olacaktı ve geçiş lastiklerine geçme kararı daha kolay olacaktı.

Ancak yarışın bitmesine 3-4 tur vardı. Bu yüzden lastik değişim kararı kritik oldu. Lastik seçimi doğru olmazsa, yaklaşık 25 saniyelik pit stop süresi nedeniyle birkaç sıra kaybedebilirdiniz.

McLaren, Hamilton'ın pite gelmesinin ardından Norris'in kendisini takip eden pilotlarla iyi bir farka sahip olacağını biliyordu. O dakikalarda geçiş lastikleri 10 sn daha hızlıydı ve McLaren aradaki fark nedeniyle o an için pite girmesine gerek olmayacağını düşündü.

Hatta Hamilton'ın pite geldiği saniyelerde pist şartları iyileşiyor ve geçiş lastikleri o an için yanlış karar gibi göründü.

O turlarda Norris'in ve Hamilton'ın tur zamanları aşağıdaki gibi oldu:

Tur Norris'in dereceleri Hamilton'ın dereceleri 46 1m39.120 1m38.942 47 1m42.783 1m42.612 48 1m54.639 1m55.730 49 1m52.785 1m56.879 (Pit) 50 1m57.502 2m06.316 (Geçiş lastikleri) 51 3m11.081 (Pit) 1m53.532 (Geçiş lastikleri) 52 2m16.377 (Geçiş lastikleri) 1m52.659(Geçiş lastikleri) 53 1m52.417s (Geçiş lastikleri) 1m51.465 (Geçiş lastikleri)

Yukarıdaki tablodan göreceğiniz üzere Hamilton'ın pite geldiği 49. turda pist şartları bir ara daha iyiydi ve Norris yeniden hızlı tur atmayı başardı.

Verstappen 48. turda pite geldi ve onun çıkış turu 2 dakika 07 saniye oldu. Bir sonraki turda Verstappen 1:52.546 yaptı ve o tur dönüm noktasıydı.

Koşullar o şekilde kalsaydı, Norris'in pistte kalması tamamen mantıklı olacaktı çünkü o anlarda pite girilerek kaybedilecek zaman, kuru zemin lastikleriyle kalınsa kaybedilecek zamandan daha fazlaydı.

Ancak o turun ardından yağmur daha kötüye gitti ve olumsuz lastikler tamamen işlevini kaybetti. Norris artık pite gelmesi gerektiğini biliyordu ancak artık çok geçti.

Pilot/Takım iletişimi

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pist koşullarının bu geçiş noktalarında, özellikle son turlarda hava durumu radarının size söylediklerinin çok genel olduğu için özellikle yararlı olmadığını söyleyebiliriz.

O şartlarda, yağmurun hangi virajlara ne kadar ve nasıl düştüğü ve yol tutuşunun bundan nasıl etkilendiğini belirlemek büyük önem taşıyor.

Geçmişte takımlar belli virajlarda bir çalışanını oturtuyor ve hava şartları kötüleşirse telsizden bilgi alıyorlardı.

Yağmur piste ilk düştüğünde yoğunluğunu tahmin etmek çok zor olduğu için, tahminlerde çok şiddetli yağmur beklentisi yoksa takımlar pilotları doğrudan pite çağıramayabiliyor.

Red Bull'da Verstappen için pit çağrısı 48. turda yapıldı ve bu karar tam olarak doğruydu. Takımdan yapılan açıklamada bu tür durumlarda pilotlardan gelen geri bildirimin çok önemli olduğu vurgulandı.

Takım Patronu Christian Horner, "Bu tür durumlarda çağrı her zaman pilotun olur."

"Yol tutuş seviyesini onlar hissedebiliyor ve ne kadar baş edebileceklerini onlar biliyorlar. Yağmur yağdığında, geçiş lastiğine ne zaman geçilmesi gerektiğini onlar daha iyi görüyorlar. Biz bu şekilde çalışıyoruz. Bu konuda geçiş kararı her zaman pilotta oluyor." dedi.

Seidl, o dakikalarda pilotla pit duvarı arasında yoğun mesajlaşma olduğunu ve birlikte yanlış karar verdiklerini söylemişti.

Lider araç laneti

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın lideriyseniz, en çok kaybeden kişi olacağınız için bu tür kararı vermek her zaman çok daha zordur.

Norris önde olsa da Hamilton'ın yaptığına karşılık verecek performansa sahip değildi.

Hamilton'ın arkasındaki Sergio Perez'le 40 saniyelik farkı olduğu için o esnada pite geldiğinde pozisyon kaybetmeyeceği açıktı. Bu açıdan pite daha rahat geldi. Pite geldiğinde hava şartları iyileşse ve pist kurusa, Hamilton en fazla zaman kaybetmiş olacaktı.

Mercedes'in Hamilton'ı pite alma kararı, takımın geçiş lastiklerine geçen Valtteri Bottas'ın performansına bakmasının ardından daha kolay oldu. Mercedes, Bottas'ın kaybedecek bir şeyi olmaması nedeniyle onu erkenden pite almıştı.

McLaren'da ise Daniel Ricciardo puan kazanma açısından iyi bir pozisyondaydı, bu yüzden çok erken pite alınmadı.

Seidl, "Onun telsiz konuşmasının ardından Lewis de pistte kalmak istedi. Açıkçası onun, bizim yaptığımızın tersini yapma şansı vardı. Lider durumdayken bunlar olur." dedi.

Birinci pilotun karar verme konusundaki sıkıntıyı en net Macaristan yarışında görmüştük. Pistin kuruduğu dakikalarda Hamilton start için gride doğru ilerlemişti çünkü lastik değişimi için pozisyonu vermek mantıklı görünmüyordu. Ancak arkasındaki herkes o esnada pite gelmişti.

Çok net bir çağrı

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a stop Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'in en yoğun odak noktası, muhtemelen pite girebileceği ve yarışı kazanabileceği son nokta olan 50. turda sahip olduğu bilgiler olacak.

Takım, o tur sahip olduğu verilerin - hava radarı, pist üstünde neler olduğunu gösteren televizyon görüntüleri ve sektör zamanları - neden geçiş lastiklerine geçişi tetiklemediğini bulmak zorunda.

Ve Norris'in pistte kalma kararı, yağmurun gelecek dakikalarda ne durumda olacağına dair kendisine söylenenlere mi bağlıydı?

Norris, telsizden kendisine yağmurun daha kötüye gitmeyeceğinin söylenmesi üzerine pistte kalma kararı verdiğini söyledi.

Norris, "Pistte kalmaya karar verdim çünkü takım bana sadece çiseleme olacağını ve yağmur seviyesinin o şekilde kalacağını söyledi."

"Her nedense, sadece çiseyle kalmayacağını, çok fazla yağmur geleceğini bilmiyorduk ve göremedik. Günün sonunda orada hata yaptık." dedi.

Seidl'a göre karar sürecindeki her şeye bakmaları gerekiyor.

Seidl, “Her zaman olduğu gibi, bu tür zorlu durumlarda sürücü ile pit duvarı arasında elimizdeki hava durumu koşulları, diğer araçların yaptıkları, Lando’yu bilgilendirmeye çalışmak ve aynı zamanda pist üzerindeki şartlar için Lando’dan geri bildirim almak için bir iletişim var.”

“Pit yapılıp yapılmayacağına bu şekilde karar verilmesi gerekiyordu. Lando bizden aldığı bilgilerle ve pistteki hissiyatıyla beraber pistte kalmak istedi.”

“Sonuç olarak, takım olarak ona karşı gelmedik. Bu, neleri daha iyi yapabileceğimizi görmek için incelememiz gereken bir şey. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bu, bir takım olarak yanlış verdiğimiz bir karardı.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a pit stop Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes ise bu konuda daha netti ve Hamilton istemese de İngiliz sürücünün pite gelmesini net şekilde söylediler. Bu anda da McLaren geri dönüşü olmayan bir yola girdi ve Norris’in yola devam etmesine izin verdiler.

Temeline inilmesi gereken şey, karar verme sürecini iyileştirmek için daha iyi kullanılabilecek ve Norris’in pite gelmesi gerektiğini söylemek için kullanılabilecek bir bilginin olup olmamasıydı.

Seidl, “Eğer takım tarafında çok net olsaydık ve pite gelmenin %100 doğru karar olduğuna ikna olsaydık, pite gelirdi.”

“Sonuç olarak çok zor bir karardı. Elbette sonradan bunun yanlış olduğunu söylemek kolay, çünkü durum böyle oldu. Ancak doğru şeyin ne olduğuna karar vermek oldukça zordu. Ve bu yüzden bunun Lando ile birlikte alınan bir takım kararı olduğunu söylüyorum.”

“Analiz etmemiz gereken tek şey, net bir çağrı yapmamızı sağlayacak herhangi bir verinin olup olmadığı. Ancak sonuç olarak, o anda mevcut olan verilerle, hava durumuyla, Lando’nun geri bildirimiyle sonuç olarak beraber bu kararı aldık.” dedi.

Takımı geliştirmek

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren yarışta olanlar konusunda bir süre üzgün olacak olsa da, Seidl Rusya GP’deki hayal kırıklığının, gelecekte bunun tekrar yaşanmaması için takıma faydalar sağlayacağını bilecek kadar tecrübeli ve akıllı.

Ve gridin önlerine yaklaşan bir takım için yanlış şeyler yapmak, bazen Monza gibi her şeyin mükemmel gittiği yarışlardan daha değerlidir.

Seidl, “Bu yolculuğun bir parçası ayrıca, her zaman ileri gidemeyeceğinizi kabul etmek zorunda olmanız.”

“Bu, sporun normal bir parçası. Ve bugün gibi günleriniz olur ve bu büyük bir hayal kırıklığıydı.”

“Ancak ayrıca alçakgönüllü kalmak, ayaklarınızı yere basmak, tüm rakiplerinize saygı duymak ve öğrenmeye devam etmek için de bir fırsat.” dedi.