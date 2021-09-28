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Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

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Lewis Hamilton, bir Formula 1 sürücüsü olarak emekli olduğunda hiç Ferrari tulumu giymemiş olmasını "inanılmaz" bulduğunu söyledi.

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Tifosinin pek çok kez kendisini Maranello merkezli takımda görmek istediğini söylediğini belirtti.

Sky Italia'ya konuşan Mercedes pilotu, "Senelerdir, ne zaman Monza'ya gelsem ve taraftarları görsem, onların bana 'Ferrari'ye gel' dediğini duyarım."

"Bu durum beni çok mutlu eder, ancak bu kadar uzun süredir sporda olup Ferrari için yarışmamış olmak inanılmaz bir şey. Çünkü bu herkesin hayali, herkesin başarmak istediği bir hedeftir."

"Bunu başarmak hiç mümkün olmadı ve neden olduğunu da hiçbir zaman bilemeyeceğim. Onlara başarılar diliyorum ve yakın gelecekte onların dünya şampiyonu olmalarını engellemeye çalışacağımı düşünüyorum."

"Evimde birkaç tane Ferrari aracım var, ancak F1'de hiç Ferrari'de olmadım." dedi. 

Ferrari, geleceğine Charles Leclerc ile yola devam ederken, sporun diğer gençleri Max Verstappen, George Russell ve Lando Norris ise Formula 1'de yükselen isimler konumunda.

Yeni jenerasyonun, tamamen yenilenen 2022 araçlarına daha hızlı adapte olabilme ihtimali sorulduğunda Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse ben bundan korkmuyorum."

"Ben, elde ettiğim deneyimin hem takım için hem de George'un gelişimi için önemli olabileceğine inanıyorum. George daha şimdiden çok hızlı ancak kesinlikle benden öğreneceği şeyler var, çünkü ben F1'de daha uzun süredir bulunuyorum."

"Ve ben de ondan bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olacağım. Benim, benden daha genç birinden bir şeyler öğrenmem konusunda bir şüphem yok. Benim korkum yok, ben sadece kazanmak istiyorum."

"Evet, ben daha yaşlı bir pilotum ve onların hiçbir korkusu yok. Onların sürüşünü izlemeyi seviyorum. Umuyorum ki hâlâ buradaki yerimi hak edebilirim ve onlara cevabımı, mümkün olan en efektif şekilde verebilirim."

 

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