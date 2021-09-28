Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Alman üretici sezonun geri kalanında Lewis Hamilton’ın yeni bir güç ünitesine ihtiyaç duymamasını umarken, bu konuda grid cezası almak zorunda kalabileceğine dair artan endişeleri var.

Takımın içinde bulunduğu bu tehlikeli durum, Rusya Grand Prix’si hafta sonunda Valtteri Bottas’ın İtalya’da taktığı yeni motorda sorun yaşaması ve değiştirilmesiyle kendisini gösterdi.

Bu, Fin sürücünün yine güç ünitesi değiştirmesine ve yine gerilerden başlamasına sebep oldu.

Mercedes, Monza’daki motorun tekrar kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek için analizleri beklerken, takım patronu Toto Wolff motordaki beklentiler konusunda işlerin şu anda biraz karışık olduğunu kabul etti.

Bu sezonki planlarla uğraşmanın yanı sıra Mercedes, motorların dondurulacağı 2022 projesine de odaklanmak durumunda.

Wolff, “Bunlardan ötürü birçok şey ile uğraşıyoruz. Çünkü hem bu seneki güç ünitesinde hem de gelecek seneki güç ünitesindeki her şeyi çözdüğünüzden emin olup doğru bir denge bulmalısınız.”

“Kesinlikle, güç üniteleri konusunda sezona nasıl devam edeceğimiz konusunda bir değerlendirme aşamasındayız.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Rusya GP hafta sonunda konuşan Hamilton, bu duruma yardımcı olması açısından mevcut motorları çok fazla zorlamamaya dikkat ettiğini söyledi.

Hamilton, “Ben bir motor kaybettim, Valtteri ise birkaç tane. Ve padokta motor kaybeden başkaları da oldu.”

“Bu yüzden şu anda, taktığımız motorlara sürüşte, devirlerde, verdiğimiz gazlarda dikkat etmeye çalışıyorum, attığım turları en aza indirmeye çalışıyorum.” dedi.

Wolff, Bottas’ın Monza’da kullandığı motorun Türkiye GP’den önce kontrol edileceğini söyledi.

Wolff bu konuda, “Motorun performansını anlamak istiyoruz ve bu bizde bazı soru işaretleri oluşturdu. Şu anda her hafta sonunu tek tek ele alıyoruz ve güç ünitesinin performansını yeniden değerlendiriyoruz.” dedi.

Motor dayanıklılığının Mercedes’in şampiyonadaki en büyük endişesi olup olmadığı sorulduğunda Wolff, takımın yarışta bir motor sorunu yaşamayı göze alamayacağını söyledi.

“Dayanıklılık her zaman performansa karşıdır. Her zaman doğru şekilde ele almanız gereken ince bir çizgidir.”

“Yarış dışı kalmayı, puan alamamayı şampiyonada kimse göze alamaz.”