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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti

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McLaren, Mercedes tarzı burun test etti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren takımı, Toskana GP birinci antrenman seansında Mercedes tarzı yeni bir burun test etti.

Mugello'daki ilk antrenman seansının başında, Carlos Sainz'ın McLaren aracına yeni burun yerleştirildi.

Mercedes'inkine benzer oldukça dar bir uca sahip olan burun, Mercedes gibi çok dar ana yapıya ve daha yüksek burun altı pelerin tarzı hava yönlendiricisine sahip.

McLaren, bu burunu test edebilmek için yeni bir kaza testine girmek zorunda kaldı. Takım, bu burnu gelecek sene kullanıp kullanmayacağına 30 Eylül'e kadar karar vermesi gerekiyor.

Takım patronu Andreas Seidl, yeni tasarımın bazı umut verici sonuçlar sergilediğini ve onu ilerleyen yarışlarda kullanıp kullanmamayı değerlendireceklerini söyledi.

Seidl, "Bu tasarımla alakalı rüzgar tünelinde iyi bir yön bulduğumuz için, pist üstünde biraz veri toplamak istedik. İlk olarak pist üstünde doğrulayıp, ardından senenin ilerleyen zamanlarında araca koyup koymamaya karar vereceğiz." dedi.

Seidl, yeni burnun henüz yarış hafta sonunda kullanılabilecek seviyede olmadığını, ilerleme kaydederlerse Avrupa sezonu bitmeden araca ekleyebileceklerini söyledi.

Seidl, "Bu burun henüz yarışacak durumda değil. Bugün gerçekten son bir karar vermeden önce rüzgar tünelindeki verilerle kıyaslama yapabilmek için veri toplamak adına piste çıkardık."

"Sonuçlar pozitif çıkarsa, onu önümüzdeki 2-3 yarış içerisinde araca eklemeyi umuyoruz. Umarım yeni standart parçamız olması için yeteri kazanç sağlarız." dedi.

McLaren, bu sene gelişim için oldukça fazla zorluyor. Takım birkaç hafta önce de 2021 için yeni bir taban test etmişti.

Gelecek sene şasi parçalarının çoğu dondurulmuş olsa da, takımlar aerodinamik alanda ilerleme sağlayabiliyor.

McLaren MCL35 nose detail

McLaren MCL35 nose detail

Photo by: Giorgio Piola

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Editör Jonathan Noble

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