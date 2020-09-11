Seidl: "McLaren Teknoloji Merkezi'nin satışı, F1 takımını etkilemeyecek"

Bu hafta Sky News'te çıkan habere göre McLaren, Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezi'ni satıp ardından kiralayarak şirkete nakit akışı sağlamayı planlıyor. Bu hamle ile McLaren'ın 200 milyon Euro elde etmesi bekleniyor.

Habere göre Colliers adlı emlak şirketi, satış işlemleri için yetkilendirildi.

McLaren, koronavirüs pandemisi nedeniyle sene başında maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Şirketin hem otomobil, hem de yarış bölümü ekonomik açıdan zor bir dönem geçirmişti.

McLaren, karantina döneminde ayakta kalabilmek için Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon pound borç aldı ve aynı zamanda takımın az bir hissesini satma gibi seçenekleri de değerlendirdi.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, yeni bir likidite sıkıntısı olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu, sene başında McLaren Grubu olarak açıkladığımız yeniden finans programının bir parçası. F1 tarafındaki günlük işlerimiz bu durumdan etkilenmeyecek. Benim açımdan her şey yolunda."

McLaren takımından yapılan açıklamada da Seidl'in yorumları vurgulandı ve satış işleminin ani olmadığını, birkaç aylık planlamanın sonucunda gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Küresel merkezimizin potansiyel satışı ve yeniden kiralanması, borç yeniden yapılandırmasında tavsiye vermesi için banka ile anlaşılması bu sene başında açıklamış olduğumuz kapsamlı yeniden finans hesaplamasının bir parçası."

"Kısa vadeli çözümler için yazın bir çalışma yaptık. Bu girişimler, McLaren Grubu'nun uzun vadede büyümesi ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için güçlü bir bilanço tablosu oluşturacak."

"Tavsiye edilen satış ve kiralama yöntemi, lider şirketlerin uyguladığı en iyi yöntemlerden birisi ve bunun bizim günlük operasyonlarımız üzerinde hiçbir etkisi olmayacak." sözlerine yer verildi.

Takımın eski ortağı ve takım patronu Ron Dennis'in yaptırmış olduğu McLaren Teknoloji Merkez, F1 fabrikaları içerisinde en önemlilerinden birisi.

Norman Foster tarafından tasarlanan tesisin yapımına 1999 yılında başlanırken, 2003'ten itibaren F1 personeli bu fabrikada çalışmaya başladı.