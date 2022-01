McLaren: "Mercedes, motor dayanıklılığı konusunda iddialı"

2021'de Red Bull'la şampiyonluk mücadelesi veren Mercedes, sezonun bir bölümünde güç ünitesindeki dayanıklılık sorunları nedeniyle ekstra parçalara geçiş yapmak zorunda kalmış ve grid cezaları almıştı.

Normalde pilotların sezonu 3 güç ünitesi ile tamamlaması gerekiyordu ancak Mercedes'in her iki pilotu da grid cezası almaktan kurtulamadı.

Valtteri Bottas sezonu 6 içten yanmalı motorla tamamlarken, Lewis Hamilton 5 içten yanmalı motorla tamamladı.

Mercedes'in müşteri takımları McLaren, Aston Martin ve Williams pilotları da sezonun ikinci yarısında dördüncü güç ünitesine geçiş yapmak zorunda kaldılar.

Bu sene motorların dondurulma süreci başlayacağı için, Mercedes'in gelecek senelerde sorun yaşamaması için bu sorunları aşması gerekiyordu.

Motorsport.com'a konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Mercedes'ten aldıkları geri bildirimlerin umut verici olduğunu söyledi.

Brown, "Motor gelişimi konusunda iyi hissediyorlar. Geçen sene şanslıydık ki dayanıklılığımız iyiydi. Bildiğiniz üzere dayanıklılık konusunda güç ünitesinden daha fazlası var."

"Bizim ekibimiz birinci sene güç ünitesi üzerinde çalışırken iyi iş çıkardı, bu yüzden bizim için dayanıklılık konusundaki endişe, diğerleri kadar yüksek seviyede değildi."

"Geçen hafta Toto ile bu konu hakkında konuştum. Oldukça iddialı görünüyordu."

"Güç ünitesi konusundaki yarış, her zamanki kadar yakın. Ancak bu konuda endişeli değilim." dedi.

Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunların 2019'da Ferrari'yi yakalamak için gösterdikleri aşırı agresif gelişim programının bir sonucu olduğunu söylemişti.

Wolff, "2019'da çok zorlandık ve 2020'de onlara yakın ancak bizi çok aşırı zorlayan bir güç ünitesiyle geldik."

"Sürekli olarak performans konusunda arayışta olursanız, bazen dayanıklılık konusunda geriye düşersiniz. Bunun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, is returned to the garage

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images