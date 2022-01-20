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Alfa Romeo, takım adında ufak bir değişiklik yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Alfa Romeo adını Alfa Romeo F1 Team Orlen olarak değiştirirken, artık takım logosunda İtalyan bayrağı olmayacak.

Alfa Romeo, takım adında ufak bir değişiklik yaptı

2022, Alfa Romeo için tamamen yeni bir sezon olacak. Yeni bir Formula 1 aracıyla yarışacak olan İsviçreli ekip, aynı zamanda yeni bir sürücü kadrosuna ve yeni bir isme de sahip olacak.

Bugün öğleden sonra kısa bir açıklama yayınlayan Frederic Vasseur liderliğindeki ekip, isminde ve takım logosunda değişiklik yapacağını duyurdu. Yapılan bu değişiklikler oldukça küçük fakat bazı açılardan önemli.

Alfa Romeo Racing Orlen, yeni sezonda Alfa Romeo F1 Team Orlen adını aldı. Yani Racing kısmı kayboldu ve bunun bir F1 takımı olduğu belirtildi. Ayrıca Orlen'in de isim sponsorluğunun devam edeceğine dikkat çekildi.

İsim değişikliğine ek olarak, takım logosu da değişti. Daha önce Alfa Romeo Racing yazısının altında İtalyan bayrağı vardı. Fakat bu bayrak kaldırıldı.

Takımdan yapılan kısa açıklamada, "Yeni bir dönem, yeni bir isim: Alfa Romeo F1 Team Orlen, 2022'ye hazır." denildi.

 

 

İsviçreli ekip henüz 2022 F1 lansman tarihini açıklamadı. Fakat geçen yıl olduğu gibi yine Orlen'in ülkesi Polonya'da bir lansman düzenlenebilir.

Bu yıl aracın direksiyonunda Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen değil, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou oturacak.

Takımın yedek pilotu ise Robert Kubica olacak.

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