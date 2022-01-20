Raikkonen, Formula 1'deki "sahte şeyleri" geride bıraktığı için mutlu

2007 Formula 1 Dünya Şampiyonu Raikkonen; Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus ve Alfa Romeo takımlarıyla katıldığı 349 yarışın ardından 20 seneyi aşan kariyerini 2021 sezonu ile tamamladı. Raikkonen, daha önce de spordan ayrılıp geri dönmüştü ancak artık böyle bir şeyin olmayacağını vurguladı.

Abu Dhabi GP hafta sonunda Autosport/Motorsport.com ile uzun bir söyleşiye katılan Raikkonen, sporda yaşadığı bazı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Raikkonen, "En azından benim kafamda bir mantığı olmayan çok fazla şey var."

"Yapılan birçok şey bana göre saçmalık. Bunu biliyoruz ancak kimse dile getirmiyor. Bana göre hiç yapılmaması gereken şeyler var."

"Buradaki çok fazla sahte şey var. Bu açıdan ayrılıyor olmak güzel. Zihinsel açıdan bir süredir o saçmalıkların dışında olmak çok iyiydi." dedi.

Raikkonen, 2010-11'deki ayrılığının ardından Formula 1'e dönmesinin daha kolay olduğunu kabul etti. Şu anda ise öyle bir planının olmadığını vurguladı.

Raikkonen, "Buradan ayrıldığımda neleri yapmak istediğimi biliyorum. Burada, insanların dışarıda gördüğünden daha fazla saçmalık var." dedi.

Kimi Raikkonen made his F1 debut with Sauber in 2001 Photo by: Michael Cooper / Motorsport Images

Raikkonen, 2001'de ilk kez girdiğinde her şeyin yeni olması nedeniyle bu tür sıkıntıları pek görmediğini ve o dönemde bazı şeylerin günümüzdeki gibi olmadığını söyledi.

Raikkonen, "Para tabii ki birçok sporda olduğu gibi burayı da değiştirdi."

"Ne kadar çok para işin içine girerse, o kadar çok politika da girer. Genel olarak, tüm ülkelerde, bir şeyin içerisine tamamen girene kadar asla neler olduğunu bilemezsiniz. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur."

"Tabii ki para ve güç büyük rol oynuyor. İnsanların daha fazla güce sahip olmak istediklerini tahmin ediyorum. Burada, politikada çok iyi iş yapabilecek çok fazla politikacı olabilir." dedi.

F1'in yolunu kaybedip kaybetmediği ve saf yarış olmaktan çıkıp çıkmadığı sorulduğunda ise Raikkonen, "Yıllardır, uzun zamandır böyleydi. Sadece insanlar şimdi bunu daha iyi anlıyorlar." dedi.

Raikkonen, spordaki politik oyunlara gülüyor ve kendisi için bunlara uymamasının en iyisi olduğunu düşünüyor.

Raikkonen, "Buna dahil olmak istemedim. Çok fazla şey olduğunu biliyorum. Fakat her gün bununla uğraşmak sizin için pek sağlıklı bir durum olmaz." dedi.