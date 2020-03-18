McLaren, F1 personelinin Coronavirüs testinin negatif çıktığını doğruladı!

McLaren, personelinden birisinde virüs tespit edilmesinin ardondan geçen hafta Melbourne'deki ilk yarıştaç keilme kararı almıştı.

Enfeksiyon kapan meslektaşıyla yakın temasta bulunan 14 takım üyesi, Coronavirüs'e yakalanıp yakalanmadıklarını görmek için karantina altına alındı.

Tıbbi yetkililer, takım üyelerinin yedisinin Coronavirüs olup olmadığını kontrol etmek için teste ihtiyaç duyduğuna karar verdiler, ancak bu testlerin şimdi negatif çıktığı doğrulandı.

Takım tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada şöyle denildi: "McLaren, Melbourne'de Coronavirüs testine giren yedi takımı çalışanının testinin negatif çıktığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyor."

"Kendilerini iyi hissediyorlar ve iyi bir ruh halinde içindeler. Başlangıçta virüs teşhisi konan ekip üyesinin artık semptomları görülmüyor. Tıbbi otoritelerin kararı doğrultusunda, geri kalan çalışanların virüsün varlığı açısından kontrol edilmesine gerek yoktu."

"16 ekip çalışanı karantinaya alındı, bunlardan 14'ü virüs teşhisi konulmuş biriyle ve hafta sonu boyunca semptom gösteren başka bir çalışanla yakın temas içindeydi."

"Bu çalışanlar önlem olarak, Avustralya tıbbi yetkililerinin kararı doğrultusunda 14 günlük süreye uymak adına bir hafta daha tecrit durumunda olacaklar. Takım, Melbourne'da kalan üç yönetim çalışanı tarafından destekleniyor."

Her şeye rağmen, tüm ekip üyeleri eve dönmelerine izin verilmeden önce bir hafta daha karantinada kalacaklar.

Yarış direktörü Andrea Stella dahil olmak üzere üç üst düzey personel, kendilerini tecrit eden takım çalışanını desteklemek için Avustralya'da kaldı.

McLaren dışında bir Pirelli çalışanında daha COVID-19 virüsüne rastlanmıştı.

Motorsport.com, Perşembe günü Melbourne'da semptom gösteren bir fotoğrafçının test sonuçlarının negatif çıktığını öğrendi.