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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso'nun casusluk olayında suçlanması çok yanlıştı"

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De la Rosa: "Alonso'nun casusluk olayında suçlanması çok yanlıştı"
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 18:26

McLaren'in eski test pilotu Pedro de la Rosa, Alonso'nun 2007'de yaşanmış casusluk olayında suçlanmasının yanlış olduğuna inandığını söyledi.

Takım açılan FIA soruşturması ile 100 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı ve 2007 sezonundan ihraç edilmişti. 

De la Rosa, Mclaren ve iki kez dünya şampiyonu Alonso ile arasındaki iplerin, Alonso'nun takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın çaylak sezonunda çok güçlü bir performans göstermesi ile beraber gerildiğini belirtti. 

McLaren'in 2007 sezonu sırasındaki en büyük rakibi olan Ferrari hakkında pek çok bilgiye sahip olduğu konusunda şüphelenilmişti. FIA bu durum ile ilgili McLaren'i Temmuz ayında dinlemeye karar vermişti ve takımın ismi temize çıkmıştı. Ancak yeni bilgilerin gelmesi üzerine FIA, İngiliz takımı tekrardan dinleme için çağırmıştı. McLaren yönetimine göre Macaristan Grand Prix'i sırasında Alonso ve Ron Dennis arasında yaşanan çatışma sebebiyle İspanyol pilot, İngiliz takımın sırlarını açığa çıkarmıştı. 

De la Rosa resmi F1 sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takımın içindeki durum aynı bir boşanma durumu gibiydi. İlişki öncesinden de iyi değildi, ancak bu durum boşanmanın kapısını açmıştı. 

"FIA'nın bu durumu biliyor olması, sırların kimin tarafından çıkarıldığı konusunda pek çok soru sorulmasına sebep olmuştu. Ve herkes Fernando'yu, ellerinde hiç kanıt olmadan suçlamaya başlamıştı.

"Ancak FIA bunu biliyordu. Ferrari bunu söylemiş olabilirdi, herhangi biri bile söylemiş olabilirdi çünkü takımdaki pek çok kişi Ferrari'nin aracındaki ağırlık dağıtımını veya bunun gibi özel bilgileri biliyordu. Bu yüzden Fernando'yu bence yapmadığı bir şey ile suçlamak hiç de adil değildi. Bu durum boşanma kararının belli olduğu durumdu, çünkü artık o insanların gözünde McLaren'e zarar vermiş bir isimdi."

FIA tarafından McLaren'in cezasının verilmesi üzerine açıklanan kanıtların arasında De la Rosa ve Alonso'nun sızdırılan bilgi hakkında yazdıkları e-postalar da bulunuyordu. Bu kanıtlardan bir tanesi ise 25 Mart 2007 tarihinde atılan e-postada De la Rosa, testlerde kullanılan arka kanadın esnek bir arka kanat olduğunu ve "alınan bilgiye göre Ferrari'nin kullandığı tür" olduğunu Alonso'ya söylemişti. 

Ancak de la Rosa McLaren'in aldığı bilginin takımlar arasında paylaşılan bilgiden fazlasını barındıran bir detaya sahip olmadığı konusunda emin olduğunu söyledi: "Hala bazı akşamlar sırtımda soğuk terler ile uyanıyorum çünkü hala neden 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldığımızı anlamamış durumdayım. 

"Ferrari'nin mühendislik departmanını kopyaladığımız veya Ferrari'nin mühendislik departmanına adam sokmaya çalıştığımız gibi pek çok teori bulunmaktaydı. Bunların hiçbiri doğru değil. "Biz aynı diğerleri gibi bir yarış takımıydık. Onlardan bilgi almaya çalıştık ki Formula 1'de herkes bunu yapıyor. Ferrari ile ilgili elimizde olan bilgi, bir kahve makinesinin yanında tartışılacak türdendi. Sadece mühendisler ile tartışılıyordu. Sorulan sorular 'Ferrari'nin ağırlık dağılımı ne biliyor musun?' türevi sorulardı. Ferrari'de arkadaşı olan biri tarafından öğrenilmiş bir bilgi vardı ve bunu insanlarla paylaştık. 

"Gelişimimiz ile ilgili veya test programımız ile ilgili bir şey değiştirdik mi? Hayır. Hiçbir şey değiştirmedik. Bu bilgiyi kullanmadık."

McLaren'in Ferrari dosyasına sahip olma durumu, McLaren çalışanı Mike Coughlan'ın Ferrari çalışanı olan Nigel Stepney'den alması ile ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortaya çıkması ise Coughlan'ın eşinin, McLaren'in fabrikasının bulunduğu Woking ilçesindeki bir fotokopi dükkanında bu belgeyi basması sayesinde olmuştu. 

"İnsanların şunu anlaması gerekiyor; bu geçirilen dosya benim önüme bile gelmedi, bu dosyayı hiç görmedim." diyen de la Rosa ekledi: "Fotokopiyi çeken Mike'ın eşiydi. Bunu neden yaptığını zannediyorsunuz? Çünkü Mike bilgi ile ne yapacağını bilmiyordu. Bu bilgiyi ciddiye almıyordu.

"Bu yüzden şaşkına dönmüştüm - evet tabii ki bir şeyi yanlış yaptık onu kabul ediyorum. Her şeyi doğru yaptığımızı kabul etmiyorum. Ama 100 milyon dolarlık bir ceza gerekli miydi? Ben bu tip bir ceza ile gereksiz bir şekilde karşılaştığımıza inanıyorum. Markalar şampiyonasındaki tüm puanlarımızı kaybettik. Eninde sonunda sürücüler şampiyonasını da kaybettik. Bence yeterince büyük bir cezaya çarptırıldık. Formula 1'de pek çok takım ile çalıştım ve pek çok takım için bu para çok büyük bir paraydı. Çalıştığım her takımda diğer takımlar, diğer rekabetçi takımlar hakkında bilgi alışverişi oluyordu."

Alonso'nun casusluk suçlamasında isminin çıkması onun F1'deki geleceğini de etkilemişti. Üç sene önce Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alonso'nun Mercedes için isminin geçmeyeceğini söylemişti. Bunun sebebini ise İspanyol pilotun Mercedes ile olan geçmişi olarak açıklamıştı. 2007 senesinde McLaren'in motor üreticisi de Mercedes idi. 

De la Rosa, casusluk olayının Alonso'nun kariyerini son 6 senede etkilemediği inancında: "Sanırım hepimiz pek çok hatalar yaptık. Günün sonunda Fernando, eleştiri yapan bir adam. İnsanlar nasıl çalışmayı bilmediklerinde veya ne yapacaklarını bilmediklerinde o bunu onların yüzüne söylüyordu ve bence tam da bu yüzden yapmadığı bir şeyden dolayı suçlandı. Dürüst olalım, adamın bu konuda yanlış yaptığı hiçbir şey yoktu. 

"Bu casusluk konusunda suçlandı ve suçlanmaması gerekiyordu. Ve bence yıllar geçtikten sonra herkes, Fernando'nun aynı benim gibi, pek çok insan gibi bu kavganın ortasında kaldığının farkına vardı. Ancak bununla beraber üst seviyelerde süregelen pek çok kavga vardı ve o zaman bu kavgaların farkında değildim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Pedro delaRosa
Takımlar McLaren Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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