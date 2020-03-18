F1 takımları, 2021 kural paketini ertelenmesi için zorluyor!

Bu hafta yapılan telekonferansta takım patronları pek çok senaryoyu incelediler. Bu senaryoların arasında sadece 2021 teknik kurallarının değiştirilmemesi değil, aynı zamanda şasi, şanzıman ve diğer mekanik parçalar da dahil olmak üzere kullanılan önemli bileşenlerin geliştirilmesinin dondurulması da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar tartışıldı.

Bununla birlikte, Aero gelişimi, kilit performans farklılaştırıcı olarak 2020'den 2021'e kadarki süreçte devam edecek.

Bazı takımlar şu anda gelişim çalışmalarına devam ediyor. Oysa Ferrari, İtalya'daki fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı

Konferansta dokuz takımın prensipte anlaştığı ve Ferrari'nin sonuçları değerlendirmek için daha fazla zaman istediği anlaşılıyor.

Perşembe günü F1'in şefleri Chase Carey ile Ross Brawn ve FIA ​​başkanı Jean Todt ile ikinci bir görüşme daha yapılacak.

Sonuç olarak, planlanan teknik kuralları değiştirmeyle alakalı karar yönetim kuruluna ait olacak. Ancak şu an için gündemde 2020 takvimi ve bazı yarışların gelecek Ocak ayında yapılması gibi maddeler yer alıyor.

Kuralların dondurulması, COVID-19 krizinin yarattığı belirsizliğe mantıklı bir yanıt olacak. Çünkü hiç kimse sezonun ne zaman başlayacağını ve kaç GP'ye sahip olacağını tahmin edemiyor.

F1'e yarış ücreti ödemeyen Monaco hariç takvimden düşen tüm yarışların, takım gelirleri üzerinde doğrudan bir etkisi olacak. Aynı zamanda küresel ekonomiye inecek darbelerinde sponsorluklar üzerinde etkisi olabilir.

Buna ek olarak, otomobil üreticileri bu dönemden olumsuz etkilenirse, F1'de devam etmelerinin önemini yönetim kurulunu açıklamakta zorlanabilirler.

Harcamaların azaltılması ve bu yıl planlandığı kadar kullanılamayacak olan yeni araçlardan en iyi şekilde faydalanabilmek amacıyla takımlar, 2020 araçlarını daha uzun bir çalışma zamanına sahip olmasını istiyor. Yani bu araçları daha uzun süre kullanmak istiyorlar.

Değişiklik aynı zamanda takımlara yeni kurallar için araç geliştiren takımlara da nefes aldıracak ve bu, gelişmenin büyük bir kısmının 2021 bütçe sınırının altında gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Bu, üç büyük takımın 2020'de yeni araçlar geliştirmek için çok fazla harcama yapmasından korkan orta grup takımlarının endişelerini de giderecek. Çünkü bu takımlar 2020 yılında istedikleri kadar para harcayıp avantaj kazanabileceklerdi.

2020'de kısıtlama olmaksızın istedikleri kadar para harcayacak olsalar da, 2021'de durum aynı olmayacak.

Takımların henüz imzalamadığı yeni Concorde Anlaşması'yla ilgili sorunlar da var. Yönetmelik değişikliğini ertelemek, artık spora uzun vadeli bir taahhütte bulunma konusunda şüpheleri olan takımların mali yüklerini de potansiyel olarak azaltacak.

Erteleme ayrıca Pirelli'ye 18 inçlik lastiklerini geliştirmesi için ekstra bir yıl verecek. Çünkü İtalyan üreticinin test programı zaten yara almış durumda.

Yeni araçların ertelenmesinin diğer kurallar üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Bütçe sınırı, yarış hafta sonlarının kısaltılması gibi finansal ve sportif düzenlemeler sorun şekilde değişecek.