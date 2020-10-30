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Formula 1 / Son dakika

McLaren, F1 güncellemelerinde “bir sonraki adımı” attı

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McLaren, F1 güncellemelerinde “bir sonraki adımı” attı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

McLaren, Portekiz’deki heyecan verici yarıştan sonra geliştirme paketini anlamada ‘sonraki adımı’ attığına inanıyor.

Carloz Sainz, Nürburgring’den ayrılırken geliştirmelerin faydası konusunda kuşkuluyken Algarve pistinde takım çok daha rahat bir hafta sonu geçirdi.

McLaren, sıralamalarda 4. çizgiyi kapatıp yarışta Carlos Sainz ile 6. olmasının ardından araca eklediği güncellemelerden memnun olduğunu açıkladı.

Takım patronu Andreas Seidl, “Kullanmaya başladığımız yeni burun konseptini anlama yolunda bir adım daha attığımız için mutluyum.” dedi.

Sainz, bir önceki hafta Almanya’da yaşadığı sorunlar sonrasında Portekiz hafta sonunda aracın sürüşünde çok daha fazla söz sahibi olduğunu hissettiğini söyledi.

“Araç tüm hafta sonu boyunca rekabetçiydi. Özellikle benim açımdan, bu hafta sonu aracın verdiği histen çok daha mutluyum ve takım olarak geçen hafta sonu yaşanılanları anlama yolunda çok iyi iş çıkardığımız görülüyor.”

“Burada sürdüğüm araç bana kesinlikle daha iyi bir his veriyordu ve daha rahat bir hafta sonu geçirdim.”

Norris de Sainz’in yorumlarını destekledi ve atılan adımın basitçe güncellemeden daha fazlasını çıkarmak için ne gerektiğinin daha iyi anlaşılmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Norris, “Bence Almanya’dan daha iyi anlıyoruz. Almanya’daki aracımızda kötü bir şeyler vardı, tamamen anlayabilmek için yeterince zamanımız yoktu, çünkü sadece 1 antrenman seansı oldu.”

“Bu hafta sonuna daha iyi bir anlayışla geldik, paketten maksimum verimi alma konusunda daha fazla bilgiyle. Ve bence bu hafta sonu da bunu yaptık.” dedi.

 

McLaren’ın güncellemesi genel olarak Mercedes tarzı yeni bir burun konsepti etrafında şekillendi.

Bu parçanın da artık çalışmaya başlamasıyla McLaren, aracındaki değişimler konusundaki incelemeleri daha da ilerleterek Portekiz’deki Cuma antrenman seanslarında yeni parçalar test etti.

Seidl ekledi: “Yarış hafta sonuna Lando’nun Nürburgring’de kullandığı yeni burun konseptiyle başladık.”

“Sonrasında da ek parçaları test ederek bu yeni aero konsepti içinde birlikte nasıl çalıştıklarını görmek istedik ve sonuç olumlu oldu.”

“Fakat bu parçalar gelecek yarışlarda kullanılmaya başlanacak, o yüzden sonrasında iki araçta da aynı düzenle devam ettik, Lando’nun Nürburgring’de kullandığı düzenin neredeyse aynısıyla.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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