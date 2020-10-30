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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Magnussen kesinlikle F1’de bir koltuğu hak ediyor"

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Steiner: "Magnussen kesinlikle F1’de bir koltuğu hak ediyor"
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Gelecek sene 5. sezonu için Kevin Magnussen’i takımda tutmama kararı almasına rağmen takım patronu Günther Steiner Danimarkalı pilotun kesinlikle 2021 F1 gridi için bir koltuğu hak ettiği kanaatinde.

Magnussen geçtiğimiz hafta sonunun Portekiz Grand Prix’sinde takım arkadaşı Romain Grosjean’i geçerek 16. sırayı alırken Fransız pilot 17. olmuştu. Her ikisinin de gelecek sene takımla devam etmeyeceği açıklandı. Magnussen’in gelecek sene F1’de olmak için yeterince iyi olup olmadığı sorulduğunda Steiner kesin bir cevap verdi.

“Kesinlikle. Yani bence yeterince iyi, sadece şu anda koltuk bulmak zor, fakat bizimle geçen 4 sezonunda ve öncesinde yetenek sahibi olduğunu gösterdi; sadece bir koltuk bulması gerekiyor.”

“Çok olgunlaştığını söyleyebilirim. O konuda ona övgüyle yaklaşıyorum. İlk 2 senemizde bir takımdan 2 kez atılmanın travmasını ve semptomlarını gösteriyor diyebilirdiniz. Her zaman gerginliği sınırdaydı ama çok sakinleşti, şimdi çok daha olgun; tabi bir de yaşı ilerledikçe olgunlaşıyor. Ama bir yarışçı olarak çok daha sakin ve yanlış bir şey olduğunda dengesini kaybetmiyor.”

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Fakat takım patronu Portekiz’de takımı puan kazanamadıktan sonra şaşkınlığını gizleyemedi: “Yarış hakkında söylenecek çok şey yok. Yapmamız gerekeni yaptık, farklı bir şeyler denedik çünkü normal olanı yaparsanız sadece olduğunuz yeri bilirsiniz. İşe yaramadı, yağmur yağmadı ve sonuç bu.”

Önceki 8 yarışta da puan kazanamayan Magnussen lastik seçiminde aldıkları riskin (Sert hamurla başlayıp 31. turda orta hamurlara geçme) almaya değer olduğunu ama Portimao’da şansının yaver gitmediğini söyledi

“Pite girecek son araç olmayı garantilemek için sert hamurlarla başladık ve işi şansa bırakıp diğerlerinden uzun süre pistte kaldığım aralıkta yağmur ya da güvenlik aracı, kırmızı bayrak veya sanal güvenlik aracı gibisinden bir şeyler bekledik.”

“Zorlama bir plandı ama normal bir yarışta puan kazanma şansımızın olmadığını biliyorduk. O yüzden denedik ve ona rağmen bu planla geçtiğim kişiler oldu, o yüzden bence yapabileceğimizin en iyisiydi.”

 

Sürücüler arka süspansiyonda bir sorunun Haas’ın sezon boyunca zorlanmasının sebebi olabileceğini söylediler, çünkü aracın arkası ısındıkça aracın yüksekliği de değişiyor ve bu da aracın sürüşünü dramatik bir şekilde değiştiriyor. Süspansiyon geri soğuduğundaysa araç tekrardan farklı bir şekilde davranıyor.

Portekiz’de bu, sıkıntılara yol açtı ve Steiner, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Imola yarışında da süspansiyonun fazla ısınma sorununun tekrarlayabileceğini belirtti.

Steiner, "Imola’dakinin daha küçük bir sorun olmasını umuyoruz. Burada neden daha kötü olduğuna bakmamız gerekiyor ve süspansiyonun neden böyle davrandığına, sadece soğutma kaynaklı bir sorun olup olmadığına. Nürburgring’de buradakinden daha çok sorunun üstesinden geldiğimiz görülebiliyordu.”

“Dolayısıyla bunun kökenine inip, yarışta nelere yol açtığına bakmamız gerek. Ama daha az soruna yol açması için süspansiyonun üstünde çalışacağız.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Guenther Steiner
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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