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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Raikkonen ve Giovinazzi, 2021’de Alfa Romeo’da devam edecek

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Resmi: Raikkonen ve Giovinazzi, 2021’de Alfa Romeo’da devam edecek
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Alfa Romeo Racing Formula 1 takımı, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi’nin 2021 F1 sezonunda da takım adına mücadele edeceklerini açıkladı.

Son birkaç haftadır Alfa Romeo pilotlarının mücadeleye devam edecekleri iddia ediliyordu. Bu açıdan Alfa Romeo’nun 2021 pilot kadrosu açıklaması sürpriz olmadı.

Sergio Perez’in adı, Racing Point’le yollarını ayıracağının kesinleşmesinin ardından Alfa Romeo ile anılsa da bu olmadı. Perez için sadece Williams ve Red Bull Racing kalmış gibi görünüyor.

Nürburgring’de Alfa Romeo ile antrenman seansına çıkması planlanan ancak kötü hava şartları nedeniyle bunu yapamayan Mick Schumacher’in, Alfa Romeo’da yarışmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Ferrari, Giovinazzi’yi bir sene daha takımda tutmaya karar verdi.

Ancak takıma yakın kaynaklar, Ferrari’nin Schumacher’i normalde de Alfa koltuğu için düşünmediğini, Alman sürücünün Haas ile F1’e gireceğini söylüyorlar.

Bu ay 41 yaşına giren Raikkonen, gelecek sene spordaki 20. yılını kutlayacak.

Raikkonen, “Alfa Romeo Racing, benim için bir takımdan daha fazlası. Benim için ikinci aile gibi.”

“Takımdaki birçok yüz, 2001’de F1’e girdiğimde de buradaydı ve hâlâ buradalar. Takım içerisindeki eşsiz atmosfer bana yarışmaya devam etme konusunda ekstra motivasyon sağlıyor. Gelecek sene spordaki 19. yılımı tamamlayacağım.”

“Takımın projesine ve birlikte başarabileceklerimize inanmasaydım, burada olmazdım. Burası, sıkı çalışmaya sözlerden daha çok değer veren bir takım. Bu benim stilime çok uyuyor. Gelecek sene için sabırsızlanıyorum ve orta grubun önüne geçebileceğimiz ilerlemeyi kaydedebileceğimizi umuyorum.” dedi.

 

Bu sene karışık yarışlar geçiren Giovinazzi, Ferrari Sürücü Akademisi’ndeki genç yeteneklere rağmen Alfa Romeo’daki yerini korumayı başardı.

Giovinazzi, “Alfa Romeo, son iki sezondur benim F1’deki yuvam oldu. Bu ilişkinin bir sene daha devam edecek olmasından dolayı mutluyum.”

“Takım bana çok inandı ve ben de onların bu inancını sıkı çalışma ve adanmışlıkla en iyi şekilde şekilde geri ödedim.”

“Bazı iyi sonuçlar aldık ve takımın ilerlemesi için üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Ancak halâ yolumuz uzun ve birlikte çok daha fazlasını başarmak istiyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi , Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Abdullah Çelik

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