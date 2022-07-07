McLaren, bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağı netleşene dek güncelleme getirmeyecek

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McLaren, bu yıl için belirlenen 141.2 milyon dolarlık bütçe sınırını aşmaya hazırlanan takımlardan sadece biri. İngiliz ekip, bundan dolayı bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağını görene dek büyük harcamalar yapmak istemiyor.

McLaren'ın bütçe sınırıyla alakalı bu endişeleri, takımın şimdilik güncelleme getirmeyi bırakmasına neden oldu. Ancak McLaren'ın rakipleri büyük güncellemeler getirmeye devam ediyorlar.

Bütçe sınırına ne miktarda ekleme yapılacağı konusunda bir netlik olana kadar McLaren'dan büyük güncellemeler göremeyeceğiz. McLaren'dan James Key ise bütçe sınırındaki belirsizliğe rağmen fabrikada gelişim çalışmalarını durdurmadıklarını söyledi.

Key, "Durum aslında tam tersi. Sezon uzun süredir gidiyormuş gibi gözükse de sadece 10 yarış yaptık ve daha sezonun yarı noktasında bile değiliz."

"Hâlâ bu araçlarla ilgili yeni şeyler öğreniyoruz ve arka planda 2023 çalışmaları yapılıyor. Bu araç için araştırdığımız her şey, gelecek yıl için de geçerli olacak."

"Henüz yeni bilgilere sahibiz ve bu bilgiler, 2023 araçlarında kullanılabilir. Yani bazı şeyleri seneye taşıyacağız. Elbette 2023 araçları çoktan yapılmaya başladılar."

"Bu sezon güncelleme anlamında neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağı konusu bir sorun. Bütçe sınırı altında çalıştığınızda, bu sınıra uymak için bazı yerlerde el frenini çekerek durmanız gerekiyor." dedi.

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl ise ne zaman yeniden güncelleme getirmeye başlayacaklarının birçok faktöre bağlı olduğunu söylüyor.

Seidl, "Ne zaman güncellemeye getirmeye başlayacağımız, sadece bütçe sınırı konusunda verilecek karara bağlı değil. Günün sonunda, diğer takımların da neler yaptığını görüyoruz."

"Ancak biz; içinde bulunduğumuz dünyada bütçe sınırıyla, bize verilen rüzgar tüneli zamanıyla -ki bu zaman eskiye kıyasla çok daha az- bizim için doğru olanı yapmalıyız."

"Ne zaman araca parça koyup parayı harcamak için en iyi zaman olacak, bunun için en iyi stratejiyi belirlemeliyiz."

"Takım olarak, sezonun geri kalanında 4. sıra için mücadele etmemizi sağlayacak iyi bir stratejiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

"Elbette bizim için ana hedef bu [dördüncü sıra]. Eğer bu yıl da dördüncü sırayı alabilirsek bu bizim için bir başka iyi başarı olacak. Çünkü karşılaştığımız takımlar oldukça güçlüler, bunu unutmamak gerek."

Lando Norris, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images