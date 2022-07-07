Zhou: "Takla barı üzerindeki etki, FIA'nın test sınırının üzerindeydi"

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Zhou, Britanya GP'sinin ilk turunda George Russell ile temas ettikten sonra takla attı ve C42'nin takla barı kazanın ilk saniyelerinde kırıldı.

Fakat halo, araç ters dönmüş bir şekilde çakıllarda sürüklenip bariyerlerin üzerinden yuvarlanmasına rağmen yerinde kaldı ve Çinli sürücüyü korudu.

Kazanın ardından ilk kez medyaya konuşan Zhou, şu açıklamalarda bulundu: "Takım, ilk darbe ve aracın ilk taklanın ardından nasıl durduğuyla ilgili hâlâ araştırma yapıyor. Sanırım ilk darbe, güvenlik testleri sırasında uygulanandan çok daha sertti."

"Muhtemelen istenilenden birkaç kat daha sertti. Problemi de bu yarattı."

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, araç ters dönmüş bir halde kayarken kolunu veya bileğini sakatlamaktan kaçınmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Alfa Romeo pilotu, "Takla attığımda ilk yapmaya çalıştığım şey elimi direksiyondan çekmek oldu. Çünkü asla bilemezsiniz, böyle bir kazada bileğinizi çok kolay kırabilirsiniz."

"Daha sonrasında, yerde takla atarken çok büyük bir darbe alacağımı biliyordum çünkü araç durmuyordu. Ben de olabilecek en güvenli pozisyonu almaya çalıştım ve son darbeyi bekledim."

"Son darbeyi aldığımda havaya uçmasın diye elimi sıkı bir şekilde tutuyordum."

"Temel olarak sadece beni durduracak son darbeyi bekliyordum. Durduğumda ise nerede olduğumu bilmiyordum çünkü ters dönmüştüm."

"Hissettiğim şey bir sızıntı oldu. Benden mi yoksa araçtan mı olduğuna emin değildim. Motoru kapatmaya çalıştım çünkü hâlâ açıktı. Eğer bir yangın çıksaydı, araçtan çıkmanın zor olacağını biliyordum."

"Ne olduğunu, bana kimin vurduğunu bilmiyordum çünkü 1. virajdan önce beyaz çizginin yanında gidiyordum ve bir anda çok büyük bir çarpışma oldu." dedi.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, çabucak pist yetkililerine iyi olduğunu işaret etti ve araçtan çıkmak için görevlilere yardımcı oldu.

Zhou, "Yetkili benimle konuşuyordu. Bilincimin yerinde olduğuna, her şeyin iyi olduğuna ve olanları hatırladığıma emin olmaya çalışıyordu. Ben de her şeyi hatırladım ve iyi hissediyordum."

"Araçta biraz dışarı kaymam gerekti. Onlar da beni çekip çıkarabildi."

"Bariyerlerin arasında olduğunu fark etmedim. Bariyerlerin yanında olduğumu düşünüyordum. Fakat bariyerler ve çitlerin arasındaydım, nasıl kurtulduğumu bilmiyorum."

"Fakat geri dönüp baktığımda beni halo'nun kurtardığını fark ettim." dedi.

Zhou, günün en kötü kısmının, Silverstone'dan eve gitmek olduğunu açıkladı.

"M1'de trafiğe takıldım. Yanlış yola girdim! 17:00'de çıktım ve eve 21:00'de vardım. Çok uzun bir gün oldu."

"Sadece dinlenmek için eve gitmek istemiyordum. Tozla kaplıydım, kazadan sonra üzerimde çok fazla toz vardı. Bu yüzden eve gidip duş almak ve rahatlamak istedim."

Kazayı atlatabilmek için herhangi bir desteğe ihtiyaç duyup duymadığı sorulan Zhou şunları söyledi: "Pazar günü yarışı tekrar izledim. İzlerken kötü hissetmedim."

"Bu yüzden kendi kendime sindirebildiğimi düşünüyorum. Bir gün ara verdikten sonra salı günü fiziksel durumumu kontrol edebilmekten mutluyum."

"Benim için endişe verici bir durum yok. Elbette bazen bir şey yaptığınızda ruhsal anlamda yardıma ihtiyacınız olabilir. Fakat bu sefer gerekli olduğunu hissetmedim."

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, bu hafta sonu Avusturya'da kokpite geri dönme fırsatı olduğu için mutlu.

"Pazar gecesi tüm mühendislerime mesaj attım ve koltuğumun iyi olup olmadığını sordum. Sürücüler için koltuk çok önemli. Koltuk çok rahat bu yüzden bir şey değiştirmek istemiyorum çünkü bazen aynı yapmaya çalışsanız da farklı olabiliyor."

"Bunun dışında arka arkaya yarışabilmekten oldukça mutluyum."

"Bunun hemen ardından yaz arası olsaydı korkunç olurdu. Çünkü baskı altında olurdum, bunu düşünürdüm, bundan kaçınsam da kazayı kafamda tekrarladım. Hemen araca geri binebilmek güzel."