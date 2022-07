Zhou: "Takla barı üzerindeki etki, FIA'nın test sınırının üzerindeydi"

Zhou, Britanya GP'sinin ilk turunda George Russell ile temas ettikten sonra takla attı ve C42'nin takla barı kazanın ilk saniyelerinde kırıldı.

Fakat halo, araç ters dönmüş bir şekilde çakıllarda sürüklenip bariyerlerin üzerinden yuvarlanmasına rağmen yerinde kaldı ve Çinli sürücüyü korudu.

Kazanın ardından ilk kez medyaya konuşan Zhou, şu açıklamalarda bulundu: "Takım, ilk darbe ve aracın ilk taklanın ardından nasıl durduğuyla ilgili hâlâ araştırma yapıyor. Sanırım ilk darbe, güvenlik testleri sırasında uygulanandan çok daha sertti."

"Muhtemelen istenilenden birkaç kat daha sertti. Problemi de bu yarattı."

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Zhou, araç ters dönmüş bir halde kayarken kolunu veya bileğini sakatlamaktan kaçınmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Alfa Romeo pilotu, "Takla attığımda ilk yapmaya çalıştığım şey elimi direksiyondan çekmek oldu. Çünkü asla bilemezsiniz, böyle bir kazada bileğinizi çok kolay kırabilirsiniz."

"Daha sonrasında, yerde takla atarken çok büyük bir darbe alacağımı biliyordum çünkü araç durmuyordu. Ben de olabilecek en güvenli pozisyonu almaya çalıştım ve son darbeyi bekledim."

"Son darbeyi aldığımda havaya uçmasın diye elimi sıkı bir şekilde tutuyordum."

"Temel olarak sadece beni durduracak son darbeyi bekliyordum. Durduğumda ise nerede olduğumu bilmiyordum çünkü ters dönmüştüm."

"Hissettiğim şey bir sızıntı oldu. Benden mi yoksa araçtan mı olduğuna emin değildim. Motoru kapatmaya çalıştım çünkü hâlâ açıktı. Eğer bir yangın çıksaydı, araçtan çıkmanın zor olacağını biliyordum."

"Ne olduğunu, bana kimin vurduğunu bilmiyordum çünkü 1. virajdan önce beyaz çizginin yanında gidiyordum ve bir anda çok büyük bir çarpışma oldu." dedi.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images