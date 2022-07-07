2022 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda?

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Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştirilecek. F1 padoğu, Britanya'daki aksiyonlu yarışın ardından hiç vakit kaybetmeden Avusturya'nın çetin tepelerine geliyor.

Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP öncesinde, Max Verstappen 181 puanla şampiyonanın zirvesinde yer alıyor. Verstappen'in arkasında takım arkadaşı Sergio Perez var. Britanya GP'de mükemmel bir geri dönüş sürüşüne imza atan Perez'in 147 puanı var.

Son yarışlarda dayanıklılık sorunları ve strateji hatalarından dolayı büyük puanlar kaybeden Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 138 puanla 3. sırada.

Markalar Şampiyonası'nda Red Bull 328 puanla zirvede. Ferrari, 265 puanla ikinci sırada, Mercedes ise 204 puanla üçüncü.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanacak. Dolayısıyla hafta sonu formatında ufak değişiklikler var.

Hafta sonu, 8 Temmuz Cuma günü 14.30'da gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak. Sprint hafta sonunda olduğumuzdan, 1. antrenman turlarının ardından hemen sıralama turlarına geçilecek.

8 Temmuz Cuma günü 18.00'de sıralama turları gerçekleştirilecek ve bu seansın sonucu, Sprint yarışın grid dizilimini belirleyecek.

9 Temmuz Cumartesi günü 13.30'da 2. antrenman seansı gerçekleştirilecek. Takımlar, bu seansta daha çok yarış temposu üzerine odaklanıyorlar.

9 Temmuz Cumartesi günü 17.30'da ise Sprint yarış gerçekleştirilecek. Bu yarışın sonucu, ana yarışın grid dizilimini belirleyecek. Son olarak, 10 Temmuz Pazar günü 16.00'da ana yarış gerçekleştirilecek.

Formula 1 seansları S Sport 2 ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek WEC, NLS, NASCAR, F2 ve Extreme E yarışları olacak. Ayrıntılı yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.

Formula 2'de yarışacak temsilcimiz Cem Bölükbaşı'na ve NLS'de yarışacak olan temsilcimiz Emir Aşarı'ya başarılar diliyoruz.

Hafta sonu programı:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Alessio Morgese