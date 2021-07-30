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Formula 1 / Macaristan GP Antrenman raporu

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Macaristan'daki ikinci antrenman seansı, sabaha kıyasla daha da sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 62 dereceye kadar çıktı.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk antrenman seansındaki kazasından dolayı ikinci seansın büyük kısmını kaçırdı. Japon pilot sadece bitime birkaç dakika kala piste çıkabildi. 

Öte yandan seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Lewis Hamilton ve Lando Norris, seans içerisinde arkadan kayma yaşayarak pist dışına taştılar. Ayrıca Charles Leclerc de ilk virajda blokaj yaşayarak pist dışına taştı. Fakat bunlar dışında önemli bir olay yoktu.

Sürücüler seansın ilk anları için genel olarak orta lastiği tercih ettiler ve ilk zaman turları da ağırlıklı olarak bu lastiklerle geldi.

Zaman tablosuna bakıldığında ilk on dakikalık bölümde Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:18.376 yaptı ve kendisini ilk sıraya taşıdı. Daha sonra bu dereceyi 1:18.248'e çekti.

İlk 15 dakika geride kalırken Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton 1:18.140'lık derecesiyle ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Son yarım saate girerken yumuşak lastiklerle ilk turlar gelmeye başladı ve Pierre Gasly 1:18.113 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya oturdu. Fakat Bottas, yumuşak lastiklerle en iyi dereceyi 1:17.012'ye çekerek liderliği geri aldı. 

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Seansın kalan bölümünde ön tarafta değişiklik olmadı ve Bottas, cuma günkü ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Hamilton, yumuşak lastiğe geçtikten sonra attığı 1:17.039'luk turuyla 0.027 saniye geride ikinci oldu. Mercedes böylelikle cuma gününü 1-2 şeklinde tamamlamış oldu.

Seans içerisinde aracından memnun olmayan ve hem önden hem de arkadan kayma yaşayan Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:17.310 yaptı ve lider Bottas'ın 0.298 saniye gerisinde kaldı. Sık sık aracın dengesinden şikayetçi olan Verstappen, seans içerisinde birkaç kez pite gelerek farklı ön kanat açıları denemesine rağmen her iki hamurda da Mercedes pilotlarını geçemedi.

Alpine'de Esteban Ocon, sürpriz şekilde seansı dördüncü bitirmeyi başardı. Fransız pilot, Britanya'da yeni bir şasiye geçmişti ve eski formunu yakalamışa benziyor. İkinci seansta 1:18'in altına inebilen beş isimden biri olan Ocon, 1:17.759'lk turuyla liderin 0.747 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull'da Sergio Perez, bir kez daha ilk dörde giremedi ve lider Bottas'ın tam 0.812 saniye ardında kalıp beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly güçlü formunu devam ettirip 1:18.113'lük turuyla seansı altıncı sırada tamamladı. Fransız pilot, Perez'den 0.289 saniye yavaş kaldı.

Fernando Alonso, yumuşak lastikle Ocon'un temposunu yakalayamadı ve Fransız pilotun 0.410 saniye gerisinde yedinci sırada yer aldı.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin pilotları, ikinci seansta ilk ona girdiler. Sebastian Vettel, seansın ilk bölümlerinde yumuşak lastikle attığı turla ikinci sıraya kadar çıktı fakat diğer pilotlar da yumuşak lastikle turlar atmaya başladıkça dereceler gelişti ve 4 kez dünya şampiyonu seansı sekizinci sırada bitirdi. Vettel, Alonso'dan 0.059 saniye yavaş kaldı. Lance Stroll ise seansı 1:18.320 ile 1.308 saniye geride 10. sırada tamamladı. Stroll, Vettel'den sadece 0.092 saniye yavaş kaldı.

İki Aston Martin pilotunun arasında McLaren'dan Lando Norris yer aldı. İngiliz pilot, Stroll'ün turunu sadece 0.007 saniye ile geçebildi.

Ferrari pilotları, cuma günkü ikinci seansta geride kaldılar. Charles Leclerc, 1:18.370'lik zamanıyla ancak 11. olabilirken; Carlos Sainz 1:18.441'le 12. sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'dan Daniel Ricciardo yine Norris'in epey gerisinde kalıp 13. olurken, ikinci seansta kokpite geri dönen Kimi Raikkonen 1:19.277 ile 14. sırada yer aldı.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi 15 ve 16. en iyi zamanları yaptılar.

Tsunoda son anlarda attığı turla beraber seansı 17. sırada tamamladı. Mick Schumacher 18. olurken, ilk seansı büyük kısmını kaçıran Antonio Giovinazzi 19. ve en hızlı turunu orta lastikle atan Nikita Mazepin ise 20. oldu.

Seans içerisinde Mazepin dışında herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'17.012  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'17.039 0.027
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 24 1'17.310 0.298
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 29 1'17.759 0.747
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 23 1'17.824 0.812
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 31 1'18.113 1.101
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'18.169 1.157
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 31 1'18.228 1.216
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 25 1'18.313 1.301
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 30 1'18.320 1.308
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'18.370 1.358
12 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 32 1'18.441 1.429
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 26 1'18.737 1.725
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 21 1'19.277 2.265
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1'19.292 2.280
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'19.479 2.467
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 3 1'19.671 2.659
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 29 1'19.817 2.805
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 28 1'20.186 3.174
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 28 1'21.881 4.869
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