Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Macaristan'daki ikinci antrenman seansı, sabaha kıyasla daha da sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 62 dereceye kadar çıktı.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk antrenman seansındaki kazasından dolayı ikinci seansın büyük kısmını kaçırdı. Japon pilot sadece bitime birkaç dakika kala piste çıkabildi.

Öte yandan seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Lewis Hamilton ve Lando Norris, seans içerisinde arkadan kayma yaşayarak pist dışına taştılar. Ayrıca Charles Leclerc de ilk virajda blokaj yaşayarak pist dışına taştı. Fakat bunlar dışında önemli bir olay yoktu.

Sürücüler seansın ilk anları için genel olarak orta lastiği tercih ettiler ve ilk zaman turları da ağırlıklı olarak bu lastiklerle geldi.

Zaman tablosuna bakıldığında ilk on dakikalık bölümde Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:18.376 yaptı ve kendisini ilk sıraya taşıdı. Daha sonra bu dereceyi 1:18.248'e çekti.

İlk 15 dakika geride kalırken Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton 1:18.140'lık derecesiyle ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Son yarım saate girerken yumuşak lastiklerle ilk turlar gelmeye başladı ve Pierre Gasly 1:18.113 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya oturdu. Fakat Bottas, yumuşak lastiklerle en iyi dereceyi 1:17.012'ye çekerek liderliği geri aldı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Seansın kalan bölümünde ön tarafta değişiklik olmadı ve Bottas, cuma günkü ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Hamilton, yumuşak lastiğe geçtikten sonra attığı 1:17.039'luk turuyla 0.027 saniye geride ikinci oldu. Mercedes böylelikle cuma gününü 1-2 şeklinde tamamlamış oldu.

Seans içerisinde aracından memnun olmayan ve hem önden hem de arkadan kayma yaşayan Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:17.310 yaptı ve lider Bottas'ın 0.298 saniye gerisinde kaldı. Sık sık aracın dengesinden şikayetçi olan Verstappen, seans içerisinde birkaç kez pite gelerek farklı ön kanat açıları denemesine rağmen her iki hamurda da Mercedes pilotlarını geçemedi.

Alpine'de Esteban Ocon, sürpriz şekilde seansı dördüncü bitirmeyi başardı. Fransız pilot, Britanya'da yeni bir şasiye geçmişti ve eski formunu yakalamışa benziyor. İkinci seansta 1:18'in altına inebilen beş isimden biri olan Ocon, 1:17.759'lk turuyla liderin 0.747 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull'da Sergio Perez, bir kez daha ilk dörde giremedi ve lider Bottas'ın tam 0.812 saniye ardında kalıp beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly güçlü formunu devam ettirip 1:18.113'lük turuyla seansı altıncı sırada tamamladı. Fransız pilot, Perez'den 0.289 saniye yavaş kaldı.

Fernando Alonso, yumuşak lastikle Ocon'un temposunu yakalayamadı ve Fransız pilotun 0.410 saniye gerisinde yedinci sırada yer aldı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin pilotları, ikinci seansta ilk ona girdiler. Sebastian Vettel, seansın ilk bölümlerinde yumuşak lastikle attığı turla ikinci sıraya kadar çıktı fakat diğer pilotlar da yumuşak lastikle turlar atmaya başladıkça dereceler gelişti ve 4 kez dünya şampiyonu seansı sekizinci sırada bitirdi. Vettel, Alonso'dan 0.059 saniye yavaş kaldı. Lance Stroll ise seansı 1:18.320 ile 1.308 saniye geride 10. sırada tamamladı. Stroll, Vettel'den sadece 0.092 saniye yavaş kaldı.

İki Aston Martin pilotunun arasında McLaren'dan Lando Norris yer aldı. İngiliz pilot, Stroll'ün turunu sadece 0.007 saniye ile geçebildi.

Ferrari pilotları, cuma günkü ikinci seansta geride kaldılar. Charles Leclerc, 1:18.370'lik zamanıyla ancak 11. olabilirken; Carlos Sainz 1:18.441'le 12. sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'dan Daniel Ricciardo yine Norris'in epey gerisinde kalıp 13. olurken, ikinci seansta kokpite geri dönen Kimi Raikkonen 1:19.277 ile 14. sırada yer aldı.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi 15 ve 16. en iyi zamanları yaptılar.

Tsunoda son anlarda attığı turla beraber seansı 17. sırada tamamladı. Mick Schumacher 18. olurken, ilk seansı büyük kısmını kaçıran Antonio Giovinazzi 19. ve en hızlı turunu orta lastikle atan Nikita Mazepin ise 20. oldu.

Seans içerisinde Mazepin dışında herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu: