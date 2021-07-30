Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

Silverstone’da Copse virajında yaşanan Hamilton-Verstappen kazası ardından, Red Bull pilotu yarış dışı kaldı ve Avusturyalı takım, FIA’dan olayı yeniden incelenmesini talep etti.

Red Bull, Hamilton’a verilen 10 saniye zaman cezasının yeterli olmadığını hissetti ve hakemlerin, tekrardan değerlendirmesi için yeni kanıtlar sundu.

FIA, Red Bull’un ortaya koyduğu bu yeni kanıtların arasında, Albon’un RB15 ile Hamilton’ın Britanya Grand Prix’sinin ilk turundaki yarış çizgisini tekrarlamasının görüntüleri olduğunu açıkladı.

Bunun hakkında verdiği demeçte Red Bull takım patronu Christian Horner, Hamilton’ın gittiği hızda bu çizgiyi kullanarak virajı dönmesinin mümkün olmadığını gösteren simülatör ve simülasyon verilerini doğrulamak için Albon’un bu test sürüşünü yaptığını söyledi.

Ayrıca Horner, Silverstone’daki film çekimi gününü sadece bu amaçla kullanmadığını da belirtti.

Horner, “Bu test, zaten yaşanan olay öncesinde planlanmıştı çünkü bu elbette, 2 yıl önceki aracımızı kullandığımız reklam amaçlı bir film çekimi günüydü.”

“Bu yedek pilotumuzu aktif tutmak ve olası bir durumda yarışa hazır bulundurmak için kullandığımız bir yol. Bunu önceden planlamıştık, yani bu olayı tekrardan canlandırma için özel olarak yapılan bir şey değildi.”

“Test sırasında yaptığımız şey ise Alex’e simülatör ve simülasyon modellerimizde elde ettiğimiz verileri doğrulamak için [Hamilton’a] benzer bir çizgiden sürmesiydi. Böylece, bu çizgiden gitmenin olası sonuçlarını ve frenleme noktasının nerede olması gerektiğini göstermiş olduk.”

“Lewis’in o sıradaki hızına ulaşamadık. Fakat elbette koşullar oldukça benzerdi. Simülasyon modellerimizde gördüklerimizi doğrulamak için işe yarar verirler toplamış olduk.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull’un yeniden inceleme talebi sonucunda hakemler, ekstra bir ceza kararı almamış olsa da Horner, bu konunun üstüne düşmekten pişman olmadığını da vurguladı.

Horner, “Bu kazanın şiddeti göz önünde bulundurulduğunda, olayın verilerine bakarken hakemlerin karar verirken sahip olmadığı verilerin olduğunu fark ettik. Bu yüzden, biz de bu verileri hakemlere sunduk.”

“Araçların pist üstü konumu ve hızı hakkında sunduğumuz verilerden hareketle dün adil bir duruşma yaptık. Lewis'in viraja girebilmesi için 23 metre daha erken fren yapması gerektiğini, Max'in aynı çizgide olduğunu belirttik. Ayrıca bu olayın, Charles Leclerc'i geçtiği seferle aynı koşullarda gerçekleştiğine ve Lewis'in olaya aynı şekilde yaklaşsaydı Charles'a yaptığı geçişteki gibi kötü bir sonuçla karşılaşılmayacağına değindik.”

"Bu yüzden, bu verileri sunduk ve adil bir duruşma yaptığımızı düşünüyoruz. Hakemler, kurallar dahilinde bunun, yeni bir kanıt olmadığını düşündüler ve bu nedenle başka bir duruşma yapılmadı. Bu durumda, biz de bunu kabul ediyoruz.”

“Bu rekabet, tüm fırsatlar ve en ufak şeyleri dahi dikkate almanızı gerektiriyor. Elbette o hızda ve o darbeye neden olan bir kaza yaşadığınızda, elbette bunu sonuna kadar araştıracaksınız.”

"Ancak bizim açımızdan konu kapandı, hakemler kararlarını verdi ve şimdi, daha çok bu hafta sonuna ve şampiyonanın geri kalan kısmına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.