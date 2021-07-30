McLaren: "Güncelleme getirmeyi sürdüreceğiz"

Çoğu takım 2021 aracının gelişimini çoktan sonlandırdı ve bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya başladı.

Şampiyona üçüncülüğü için Ferrari ile çekişen McLaren, Macaristan'a birkaç yeni parça getirmişti. Fakat takımın yarış direktörü Andrea Stella, bunların bu yılki son güncellemeler olmayacağını söyledi.

Stella, bu yılın ilerleyen yarışlarına bazı güncellemeler getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Stella şöyle konuştu: "Macaristan'a birkaç yeni parça getirdik ve bunlar, sezonun son güncellemeleri değil. Bu güncellemeler, uzun süredir geliştiriliyorlar ancak antrenmanlarda değerlendirmek, ayarlamalar yapmak ve sonuçta bunlardan en iyi şekilde yararlanmak her zaman biraz vakit alıyor."

"Dolayısıyla bu, yeni parçaların sonuncusu olmayacak. Bazı güncellemeler hazırlayacağız ve sonraki yarışlarda test edeceğiz fakat ciddi şeyler olmayacak."

"Bu yıl yönetmelikte yapılan değişiklikler küçük görünebilir ancak yere basma gücünü önemli ölçüde azalttılar. Bu kayıpları telafi etmek için çok çalıştık ve elde ettiklerimizden oldukça memnunuz. Fakat Daniel'in karşılaştığı sorunlardan da anlaşılacağı üzere, sürücülerimiz aracın bazı özelliklerine uyum sağlamak zorunda kaldılar."

"Şimdi McLaren, takımlar şampiyonasında yine üçüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl Racing Point ile savaştık, şimdi Ferrari ile savaşıyoruz. Bakalım böylesine yoğun bir rekabet karşısında üçüncülüğü koruyabilecek miyiz? Ortalama olarak yarış başına 16 puan kazanıyoruz. Bu, oldukça iyi bir sayı. Umarım araçta kaydettiğimiz ilerleme ve pistteki iyi çalışmalar sayesinde üçüncü sırada kalabiliriz."

"Ayrıca bu yıl bazı yarışlarda Mercedes ve Red Bull Racing ile rekabet edebildiğimize de şaşırdık. Avusturya'daki ikinci yarışta, pole pozisyonunu kazanmaya çok yakındık ve ardından yarışta mükemmel bir tempoya sahiptik."

"Takım Mercedes güç ünitesine geçtikten sonra önemli ölçüde gelişti ancak bu motor sadece bizim aracımızda yer almıyor. Aynı zamanda, Aston Martin de kullanıyor. Başarılarımız, verimli ekip çalışmasının, iyi şasinin ve sürücülerin mükemmel performanslarının sonucu mümkün oldu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images