Leclerc: "Cidde'de özel bir şeyler yapmaya çalışacağız"

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Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde yarış dışı kalan Leclerc, Suudi Arabistan Grand Prix'sine sıralama turlarında elde ettiği sıranın 10 sıra gerisinden başlayacak.

Elbette bu Monakolu pilot için moral bozucu bir durum, ancak Leclerc, hedefinin yarışta özel bir şeyler yapmak olacağından bahsediyor.

Leclerc, "Bu hafta sonu geri adım atarak başlıyoruz. Ancak hedefimiz özel bir şeyler yapmaya çalışmak."

"Biraz daha geriden başlayıp özel bir şeyler yapmaya çalışmak ve mümkün olduğunca çabuk öne geçmek gibi bir meydan okumayı seviyorum."

"Aracımızın özellikleri Bahreyn'e kıyasla bu piste daha uygun olacak. Umarım durum böyle olur. Ancak özel bir şey yapmak kesinlikle mümkün. İyi bir başlangıç, birkaç iyi tur ve umarım iyi bir tempo bizi tekrar zirveye taşır." dedi.

Ferrari pilotu, olumsuz bir yarış geçirmesine rağmen takımdan oldukça umutlu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc, "Bu sadece sezonun ilk yarışıydı, daha önümüzde çok ama çok yarış var."

"Zirveye geri dönmek için hâlâ deli gibi mücadele etmemiz ve zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum."

"Her şey planlandığı gibi gitmedi. Ve Ferrari olması gerektiği gibi gitmediğinde, takım hakkında çok fazla şey söyleniyor."

"Ancak enerjimizi takım için aynı yönde harcayarak fark yaratmalı ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz. Son birkaç haftadır bunun böyle olduğunu hissediyorum. Bu yüzden tekrar piste dönmeyi dört gözle bekliyorum."

"Herkes tamamen bu işin içinde ve hâlâ tamamen olumlu, bu harika. Bu yüzden hepimiz aynı yönde ilerlemeliyiz. Dediğim gibi, en önemli şey bu." dedi.