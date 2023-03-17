Hamilton, yedi yıldır birlikte çalıştığı Angela Cullen ile ayrıldı!
Lewis Hamilton, yedi yıldır birlikte çalıştığı fizyoterapisti Angella Cullen ile ayrıldığını açıkladı.
Lewis Hamilton, 2016 yılından bu yana fizyoterapist olarak Angela Cullen ile çalışıyordu ve ikili, hafta sonlarında birbirlerinden hiç ayrılmıyordu.
Bu süreçte Hamilton psikolojik anlamda çok gelişti ve çok büyük başarılar yakalayıp, tarihin istatistiksel anlamda en başarılı pilotu oldu.
Fakat taraflar sürpriz şekilde, 2023'ün ikinci yarışında yollarını ayırdılar.
Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hamilton, konu hakkında pek detay vermedi ancak Cullen'in "başka fırsatlara" bakacağını ima etti.
İngiliz pilot, "Angele Cullen son yedi yıldır hep yanımda oldu ve beni en iyi halim olmaya itti."
"Onun sayesinde daha güçlü bir sporcu ve daha iyi bir insan oldum. Bu yüzden bugün, hayallerine ulaşmak adına sonraki adımları atarken ona en iyisini dileme konusunda sizin de bana katılmanızı umuyorum."
"Her şey için teşekkürler Ang, geleceğin sana neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
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