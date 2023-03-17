Ocon: "Cidde için hedefimiz puan almak"

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Esteban Ocon, 2023 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn'de çok sayıda zaman cezası aldı ve yarışı adeta mahvoldu.

Önce gridde yanlış yerde durduğu için beş saniye, ardından ilk cezayı tamamlamadığı için on saniye ve daha sonra da pit yolunda hız limitini için bir beş saniye zaman cezası aldı.

Perşembe günü Cidde'de konuşan Ocon, hem bu yarış hem de Cidde hakkında konuştu.

Ocon, "Bahreyn'de yapılan tüm hataların farkındayız."

"Bunlar çok açık. Genellikle yağmur yağdığında ıslanmaktan başka çareniz olmadığı söylenir. Bahreyn'de başımıza gelen de buydu."

"Böyle anları genellikle iyi idare ederiz ama bu sefer işe yaramadı. FIA yetkilileriyle görüştüm, her şeyi açıklığa kavuşturduk ve yolumuza devam ediyoruz."

"Bu hafta sonu hedefimiz puan kazanmak. Pistin aracımız için uygun olmadığı Bahreyn'de bunu yapmayı başardık, şimdi Cidde'de daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışacağız."

"Geçen yıl burada beşinci sırayı almıştım. Yarıştan epey keyif almıştım ve çok rekabetçiydim."

"Umarım bu hafta sonu için de aynısı olur. Amacımız iyi bir sonuç almak adına başarılı bir hafta sonu geçirmek." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Fotoğraf: Motorsport Images