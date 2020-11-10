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Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "Direksiyonda yaptığımız değişiklikler formumu yükseltti"

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Kvyat: "Direksiyonda yaptığımız değişiklikler formumu yükseltti"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Daniil Kvyat, hislerini geliştirebilmek için direksiyonda yapılan değişikliklerin formunun yükselmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Rus pilot, bu yıl AT01 içerisinde rahat etmekten çok uzaktı ve ilk altı yarışta sadece iki puan alabildi.

Ancak Belçika GP ile birlikte takımı büyük değişiklikler yapmaya iten Kvyat'ın performansı, araçta yapılan değişikliklerle birlikte artmaya başladı.

O zamandan beri birkaç kez ilk ona giren Kvyat, Emilia Romagna GP'de dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

Sezonunu hakkında konuşan Kvyat, Alphatauri'nin kendisinin içinde bulunduğu duruma verdiği tepkiden memnun olduğunu ve bu sayede neler yapabileceğini gösterme fırsatı yakaladığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, "Sezona başladığım zaman araç ile yeterince senkronize değildim ve direksiyon üzerinde çok iyi bir his yoktu."

"Bu yüzden mümkün olduğunca fazla his elde etmek için araç üzerinde, o bölgeyle alakalı birkaç şeyi değiştirmek zorunda kaldık."

"Bu, bazı şeylerden vazgeçmemiz gerektiği ve bazı özelliklerini tekrar anlamamız gerektiği anlamına geliyordu. Çünkü daha iyi bir his için bir şeyler değiştirmemiz gerekiyordu."

"Ama o noktadan sonra işler çok daha yolunda gitmeye başladı. Tabii ki ayarlar ve bunun gibi şeyleri tekrar anlamak zorundaydık. Ama araçta kendimi daha iyi hissettim. Daha tutarlıydı."

"Spa'da bile sıralama turlarında daha iyi turlar atabildim. Her şey çok daha iyi gitti ve o andan itibaren çok daha mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Kvyat, Alphatauri'nin ona yardım etmek için neyi değiştirdiği hakkında detay vermedi ancak bunun kendisine yardım ettiğinin altını çizdi.

"Her şeyden biraz diyebilirim. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum, ancak bu hissi geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler vardır. Örneğin hidrolik direksiyon üzerinde çalışabilirsiniz, ama başka şeyler de var."

"Bir şekilde biraz kumar oynadık. Sezon içerisinde değiştirmesi kolay bir şey değil ve riskli olabilir, çünkü daha da kötüye gidebilirsiniz, o zaman her şey çok daha kötü olur. Ama neyse ki işler düzeldi."

"Pierre'e karşı daha rekabetçi ve daha iyiydim."

"Pierre'in sezonun başından beri araç üzerinde gerçekten rahat olduğunu hissettim, oysa ben değildim. Tabii ki inanılmaz bir iş yapıyor ve araçtan her şeyi alıyor, ama bazen bir araca atlarsınız ve her şey sizin için iyidir."

"Bazen araca geçersiniz, 'Tamam bu araç bana uymuyor bu yüzden yapacak bazı işlerimiz var' dersiniz. Bu yıl durum böyleydi."

"Ama kendim ve kendi tarafımın buna verdiği tepkiden ve kaydettiğimiz gelişimden memnunum."

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat
Editör Jonathan Noble

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