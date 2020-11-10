Racing Point, sıralama performansını artırmak için yeni çözümler deneyecek

Silverstone merkezli ekip bu yıl genel olarak yarışlarda lastikleri korumaya odaklandı ve bu yüzden sıralama temposundan ödün verdi.

Racing Point şu anda takımlar şampiyonasında üçüncülük için yakın bir mücadelenin içerisinde ve üçüncü sırada yer alan Renault'nun bir puan gerisinde yer alıyor.

Bununla birlikte takım, RP20'nin gelişimini durdurdu ve dikkatini uzun bir süredir 2021 aracına çevirdi.

Green, "Bir süredir önümüzdeki yılın aracına odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki yılın aracı için önemli aerodinamik değişikliklere ihtiyaç var, bu yüzden bir süredir buna bakıyoruz."

"Son birkaç yarış için bu araca getirmeyi planladığımız herhangi bir güncelleme yok."

"Hâlâ araçtan daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum. Son iki yarışta pazar günleri kesinlikle çok iyi performans gösterdik, aracımız Pazar öğleden sonra gerçekten çok hızlı."

"Bu yüzden, son birkaç yarışta nerede olduğumuzu değerlendireceğiz ve bazı ayarlamalar yapmamız gerekip gerekmediğine bakacağız. Belki de yarıştan ziyade sıralama turlarına daha fazla odaklanabiliriz."

"Hâlâ mücadeleyiz ve bu mücadele ÇOK yakın. O pozisyon için buradayız ve bu iyi bir savaş olacak." dedi.

Sergio Perez, bu yıl çıktığı her yarışı puanla noktalarken, son beş yarışı ilk yedide bitirdi. Takım arkadaşı Lance Stroll ise Monza'daki podyumundan bu yana bir puan dahi alamadı.

Green, önceki açıklamasında Lance Stroll'ün güven problemi yaşadığını belirmişti.

Ancak Green, ekibin "her şeyi geride bıraktığını" ve son yarışlar için endişeli olmadıklarını belirtti.

"Bence geriye dönüp bakarsak şansın pek de bizden yana olmadığını söyleyebiliriz, rahat şekilde üçüncü sırada olmalıydık."

"Ama değiliz ve arkamıza yaslanıp bunun için ağlamayacağız. Sadece başımızı eğeceğiz ve devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olacağız ve eğer şans bize gülmeye başlarsa harika olacak."

"Ama bazen kendi şansınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Bence Bahreyn bizim için potansiyel olarak iyi olabilir."

"Lastikler için gerçekten zor bir pist. Yapısı gereği sert bir asfalt var. Bu yüzden lastiklere karşı daha hassas davranmamızın bize bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum."