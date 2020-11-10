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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye GP'nin hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Bildiğiniz üzere Türkiye GP, 9 senelik aranın ardından ilk defa bu sene gerçekleştirilecek. Türkiye GP 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek seanslarla tamamlanacak.

2020 Formula 1 Türkiye GP hafta sonunda tüm antrenmanlar, sıralama seansları ve yarış S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yani 2020 Türkiye GP'yi uydu üzerinden ücretsiz bir şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

S Sport normalde ücretli bir platform olsa da Türkiye GP'ye özel yarışlar uydu üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Tabii ki normalde S Sport'u izleyenler, sorunsuz bir şekilde Türkiye GP'yi izlemeye devam edecekler.

S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

 

Türkiye GP hafta sonu programı şu şekilde olacak:

Her zaman olduğu gibi Formula 1 hafta sonu Cuma günkü iki antrenman seansı ile başlayacak. Normalde cuma antrenman seansları Türkiye'de televizyonda yayınlanmıyor ancak S Sport bu yarışa özel yayın yapacak.

Hafta sonu programı Cumartesi günü 3. antrenman seansı ve ardından sıralama seansı ile devam edecek.

Büyük mücadele yani 2020 Türkiye GP ise Pazar günü 13:10'da başlayacak. Normalde Avrupa yarışları genelde 16:10'da başlıyordu ancak saat farkı ve alt seri yarışları olmaması nedeniyle Türkiye GP 13:10'da başlayacak.

İlgili haberler:

Tarih Seans Saat Kanal
13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport
13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport
14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport
14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport
15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

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