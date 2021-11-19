Katar GP 2. antrenman: Bottas lider, Gasly yine ikinci

Katar'daki ikinci antrenman seansı, diğer antrenman seanslarına kıyasla daha önemliydi çünkü sıralama turları veya yarış şartlarında yapılan tek seanstı.

Güneşin batmasının ardından hava karardı ve seansın tamamı yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 25 dereceye düşerken, pist sıcaklığı yaklaşık 25 derece azalarak 29 dereceye indi.

Seans içerisindeki yol tutuş, ilk seansa göre daha azdı ancak bazı pist dışı olayları yaşansa bile herhangi bir kaza ya da spin olmadı. En göze çarpan olay Pierre Gasly ve Charles Leclerc'in pist dışına çıktığı anlardı.

Zaman tablosunda ise genel olarak Mercedes ve AlphaTauri pilotlarının dikkat çekici bir üstünlüğü vardı.

Başlangıçta 1:24'lerde olan dereceler, seans ilerledikçe 1:23'lere kadar indi. Hem orta lastikle hem de yumuşak lastikle çok iyi turlar çıkaran Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yumuşak lastikle 1:23.148 yaptı ve hafta sonunun en iyi turunu atarak zirvenin sahibi oldu.

Mercedes böylelikle, kendileri için zorlu geçen ilk seansın ardından ikinci seansta zirveye dönmüş oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

AlphaTauri'nin performansı ise tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da dikkat çekiciydi. Pierre Gasly, ilk seansta ikinci olmuştu ve ikinci seansta da Bottas'tan sadece 0.209 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Fransız sürücünün attığı uzun sürüşler de, AlphaTauri'nin temposunun tesadüf olmadığını gösterecek kadar iyiydi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın bitimine kısa bir süre kala attığı turla, 0.350 saniye geride üçüncü oldu ve ikinci seansta geride kalmış oldu. Red Bull'un, seans boyunca her iki aracın da arka kanadında çalışmalar yaptığı görüldü.

Verstappen, araçta çok da rahat görünmedi.

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, cuma günü turu bir araya getirmekte zorlandı. İngiliz pilot, bazı sektörlerde çok iyi olsa da, temiz bir tur atamayınca 0.422 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris, yılın genelinin aksine güçlü bir cuma günü geçirdi ve 0.484 saniye geride beşinci olarak cumartesi günü öncesinde umut verici bir başlangıç yapmış oldu.

Aston Martin pilotlarının her ikisi de cuma günü ilk ona girdi. Lance Stroll, 0.557 saniye geride altıncı olarak sürpriz bir sonuca imza atarken, Sebastian Vettel trafiğe takılmasının ardından 0.872 saniye geride dokuzuncu oldu.

İki Aston Martin pilotunun arasında Yuki Tsunoda ve Sergio Perez yer aldı. Bu yılki en iyi cuma gününü geçiren Tsunoda, Gasly'nin 0.378 saniye gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Perez ise aracından memnun değildi. Meksikalı pilot, temiz turlar çıkaramadı ve takım arkadaşının 0.289 saniye gerisinde sekizinci oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari pilotları ikinci seansta zorlandı. Carlos Sainz, 0.885 saniye geride kalıp ilk onu tamamlarken, Charles Leclerc yakın geçen seansta 13. oldu. Ancak bu grup o kadar yakındı ki, dokuzuncu sıradaki Vettel ile 14. sıradaki Ricciardo arasında sadece 0.115 saniye vardı.

İki Ferrari'nin arasına, Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso girdi. İspanyol pilotun turu, Ocon'dan sadece 0.015 saniye yavaştı.

Ricciardo, Norris'in 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansta 14. olurken, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 15., George Russell 16. ve Antonio Giovinazzi 17. oldu.

Son üç sırada ise Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Mazepin, şasi değişikliği yaptığı için seansa katılamadı ve bu yüzden de önemli bir pist üstü süresi kaybetti.

Sürücülerin tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydetti. En çok tur atan isim, 29 turla Ocon oldu.

Üçüncü antrenman senası cumartesi günü 14:00'te başlayacak.

Seans sonucu: