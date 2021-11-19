Horner: "Wolff ile aramızda ilişki yok, aksine rekabet var"

Hibrit motorlar döneminde ilk kez iki takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Mercedes ve Red Bull arasındaki gerilim, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki pist üstü savaşların yanı sıra, pist dışında araçların yasallığıyla ilgili tartışmalar nedeniyle, giderek artıyor.

Geçen haftaki Sao Paulo Grand Prix'sinde Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan olay, gerilimi daha da artırdı.

Mercedes, Verstappen'in Hamilton'ı pist dışına çıkardığı Brezilya GP olayıyla ilgili salı günü "yeniden inceleme talebinde" bulunmuştu. FIA, cuma günü sunulan yeni kanıtların "önemli olmaması nedeniyle" bu inceleme talebini reddetti.

Red Bull şimdi Mercedes'in düzlüklerdeki güçlü performansının yasallığını araştırıyor ve arka kanadı protesto etme kararı alabilirler.

Bu gerilim dolu sezonun ortasında Toto Wolff ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen takım patronu Christian Horner, iki takım arasındaki mücadelenin şimdiye kadar karşı karşıya oldukları "en politik mücadele " olduğunu belirtti.

Katar'da konuşan Horner, iki taraf arasındaki karşılıklı saygının bu yılki amansız mücadelenin ardan sağlam şekilde kalıp kalmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Ortada bir ilişki yok, rekabet var."

"Bence geçen haftaki sprint yarışından sonra Toto'nun görüşlerini, takım radyosundan duymak ilginç görünüyordu."

"Bakın, biz elimizden geldiğince zorlayacağız. Bu konuma gelebilmek için çok çalıştık. Sanırım bu, onların zorlandığı ilk zaman."

"İnsanların baskı altındayken nasıl tepki verdiklerini, zorlandıklarında nasıl tepkiler verdiklerini görmek ilginç geliyor. Bu, sporda yer aldığımız süre zarfında dahil olduğumuz açık ara en politik şampiyonluk mücadelesi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Wolff, bunun yavaş yavaş MMA dövüşüne dönüşen bir boks maçı gibi olduğunu ve işin artık ciddiye bindiğini söyledi. Yine de Milton Keynes merkezli ekipte çalışanlara büyük saygı duyduğunu söyledi.

Wolff, "Red Bull'da çalışan birçok harika insan var. Aynı şekilde Mercedes'te çalışan birçok harika insan da var ve bunun müthiş bir mücadele olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull'un sahip olduğu güce ve yeteneklere kesinlikle saygı duyuyoruz. Bunun çok zor bir savaş olduğu açık, sonuçta motor sporlarının en üst kategorisinde şampiyon olmak için savaşıyoruz."

"Olimpik boks olarak başlayan olay, profesyonel boksa döndü. Şimdi ise bir MMA dövüşü oldu, ancak sorun değil."

"Orada, ringin içerisindeyiz ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyoruz." dedi.