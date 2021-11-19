Verstappen: "Pole pozisyonu savaşında olup olmayacağımızı söylemek için erken"

Hollandalı pilot, ilk seansı ilk sırada tamamlasa da ikinci seansta Valtteri Bottas'ın epey ardında kaldı ve üçüncü oldu.

Günü yorumlayan Verstappen, şöyle dedi: "İkinci antrenmanda, bu pistte ilk kez akşam sürüş yaptık. Bu yüzden aracın nasıl tepki vereceğini anlamak önemliydi. Orta ve yumuşak lastik arasında denge biraz farklıydı. Yumuşak lastikler gerçekten harika değildi. Anacak ilk kez buradayız ve bu yüzden hâlâ anlamamız gereken çok şey var."

"Tabii ki pisti tanımamız gerekiyor ama burada sürüş yapmak çok eğlenceli görünüyor. Bu, gerçekten çok iyi bir pist. Yarış esnasında nasıl olacağını söylemek zor çünkü bu araçlarla birbirinizi takip edip mücadele etmek çok zor. Ama tek turda güzel bir pist olacak."

Pole pozisyonu ihtimali sorulduğunda Verstappen, "Pole pozisyonu için yarışıp yarışamayacağımızı söylemek için henüz çok erken. Yarına kadar beklemeliyiz çünkü hâlâ bakmamız gereken çok fazla şey var, çünkü her şey çok yeni."

Kendisine Brezilya olayıyla ilgili ceza verilmemesi kararı hakkında ise, "Bu güzel, ama aynı zamanda beklediğimiz bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images