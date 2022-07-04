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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Horner, Mercedes'in Hamilton'a yumuşak hamur takma kararını doğru bulmuyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in Hamilton'a yumuşak hamur takmayarak Ferrari'ye avantaj kazandırdığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Horner, Mercedes'in Hamilton'a yumuşak hamur takma kararını doğru bulmuyor
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Sezonun en rekabetçi hafta sonunu geçiren Hamilton, ilk stintini uzatmasının ardından yarışın ortalarına doğru bu sezon ilk kez liderliğe yükseldi.

Rakiplerine göre orta hamuru çok daha iyi kullanan Hamilton 33. tura kadar pite gelmedi. Carlos Sainz'ın 20, Charles Leclerc'in 25. turda pite girdiğini düşünürsek, yedi kez dünya şampiyonunun iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz.

Ancak takım, Hamilton için yumuşak hamur yerine sert hamuru tercih etti. Bu tercihi değerlendiren Christian Horner, Mercedes'in daha yüksek performans elde etme şansını kaçırdığını ve yanlış karar verdiğini düşünüyor.

Horner, "Bitime az zaman kaldığı ve lastikleri çok iyi yönettiği göz önüne alındığında Lewis'in yumuşak lastik tercih etmemesine çok şaşırdım."

"33. turda sert lastiğe geçti ancak ben onun yumuşak lastiklere geçeceğini düşünmüştüm, çünkü bu onun yol tutuşunu dengelemesini çok daha kolay hale getirirdi. Belki de bu kararla birlikte Ferrari'nin elini rahatlattılar."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon'un eski start düzlüğünde yarış dışı kalmasının ardından gerçekleşen güvenlik aracı periyodunda tartışmalı bir karara imza atan Ferrari yalnızca Sainz'ı pite almayı tercih etti. 

Bu kararları yanlış bulan Horner, "Herkes farklı değil mi? Her takımın farklı bir yaklaşımı var."

"Sanırım en anlam veremediğim karar neden güvenlik aracı periyodunda iki aracı birden, daha doğrusu neden Charles'ı pite almadıkları." 

"[Hamilton] bedava bir pit stop yapma şansına sahipti ve bunu değerlendirdi. Evet, yarışı lider götürüyorsanız dünyanın en zor şeyi pist üstü konumunu bırakıp pite girmektir. Ancak Lewis ilk pitinde yumuşak hamura geçse ve sonrasında dışarıda kalsaydı bile, Ferrari onu tekrar geçebilirdi." dedi.

Ferrari'nin kararı, Leclerc'in liderliğini, hatta podyumu kaybetmesine sebep oldu. Bu, Monakolu pilotun şanssız bir gün geçiren Verstappen'e karşı büyük bir avantaj elde edememesi anlamına geliyor.

İşlerin çok daha kötü olabileceğini kabul eden Horner, "Yarışın farklı noktalarında iyi durumda olmayan iki araca sahip olduğumuz bir günde, Sergio [Perez] şampiyona ikinciliğini pekiştirdi ve Max, Charles'a sadece altı puan kaybetti."

"Takımlar şampiyonasında ise sadece 13 puan kaybettik. Her şey daha da kötüye gidebilirdi." dedi.

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