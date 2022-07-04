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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes, Britanya GP'de galibiyet mücadelesi vermelerine rağmen hâlâ "fazla iyimser" değil

Mercedes patronu Toto Wolff, Britanya Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesi vermelerine rağmen, "fazla iyimser" olmaları için bir sebep olmadığına inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Mercedes, Britanya GP'de galibiyet mücadelesi vermelerine rağmen hâlâ "fazla iyimser" değil
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Lewis Hamilton, W13'e getirilen bir dizi güncelleme ve araca uyan pürüzsüz ve yüksek hızlı Silverstone pisti sayesinde Ferrari'ye karşı galibiyet mücadelesi verdi.

Hamilton nihayetinde, yarış kazananı Carlos Sainz ve Sergio Perez'in arkasında üçüncü sırada finiş görse de, saf tempo açısından podyum için mücadele edebilmesi Brackley merkezli takım için büyük bir adım oldu.

Wolff, Britanya GP'nin araçta ilerleme kaydettiklerini göstermesine rağmen, takımın bu yılki İspanya GP'nin ardından aynı hatayı tekrarlamayacağını söyledi.

Hamilton'ın benzer şekilde güçlü bir performans sergilediği İspanya GP'nin ardından Mercedes, köşeyi döndüklerini ve daha iyi sonuçlar hedefleyebileceklerini ummuştu.

Fakat sonraki yarışlarda yaşadıkları sorunlar, takımı gerçeklerle yüzleştirdi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, Silverstone sonucunun Mercedes'in artık atak yapabileceğini düşünmesi için yeterli olmadığını söyledi.

Britanya GP'deki formun takımın zihniyetini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Wolff, şu cevabı verdi: "Hayır, henüz değil çünkü Barselona'da, tünelin sonundaki ışığı gördüğümüz anlar oldu."

"Sonraki üç cadde pisti ise yanıldığımızı gösterdi. Bu yüzden şu anda övünmeyi veya fazla iyimser olmayı istemiyorum."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla hız açısından bir adım atmış gibi görünse de Wolff, aracın sürüşünün geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Hamilton ve George Russell, Silverstone'un yüksek hızlı virajlarında zıplama problemiyle karşılaştılar fakat bu, diğer takımlar kadar kötü değildi.

Mercedes'in en azından W13 ile sağlam bir yönde ilerlediğine inanıp inanmadığı sorulan Wolff, "Barselona'da da bir yönde gittik. Yarışta daha az görülse de hâlâ üç gün boyunca yaşadığımız sürüş sorunlarımız var. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Önümüzdeki yarış, bu hafta sonu Avusturya'da gerçekleştirilecek ve bu pist geçmişte Mercedes'e uymuyordu. Wolff, bunun, takımın formu konusunda daha iyi bir ölçüt sağlayacağına inanıyor.

Wolff, "Birkaç viraj, daha önce aracımıza uymuyordu. Bu yüzden buna bakmalıyız."

"Fakat bu sürekli bir öğrenme eğrisi. Bence bu sezon kazanmak oldukça zor olacak. Bu yüzden, aracın performansını tam olarak zirveye çıkarmak için her şeyi yoluna sokmamız lazım."dedi.

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