Domenicali, Britanya GP’deki iklim krizi protestocularını sert şekilde eleştirdi

Haberi dinle

Wellington Düzlüğü'ndeki köprünün yanındaki bariyeri aşıp piste oturan göstericilerin sorumluluğunu Just Stop Oil iklim aktivisti grubu üstlendi. Yarış, ilk virajda Zhou Guanyu'nun yaşadığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Startta liderliği alan Max Verstappen pist görevlileri olay yerine gelmeden önce protestocularla karşı karşıya geldi.

Cuma günü bir protesto yapılabileceğine dair "güvenilir istihbarat" alan Northamptonshire polisi, yedi kişinin tutuklandığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Domenicali, protestoya yanıt olarak, protestocuları "insanları tehlikeye atan tamamen sorumsuz ve tehlikeli eylemleri" nedeniyle eleştirdi.

F1 patronu şunları söyledi: "Herkesin sorunlar hakkında konuşma hakkı var, ancak kimsenin hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok."

“Bugün küçük bir insan grubunun eylemleri tamamen sorumsuz ve tehlikeliydi."

"Polise harika çalışmaları için teşekkür ediyoruz ve bunun pilotların, görevlilerin, taraftarların ve diğer herkesin güvenliğine yönelik oluşturduğu risk konusunda kayıtsız olmamalıyız.”

İtalyan patron daha önce Sky Sports'a "istediğini protesto edebilirsiniz fakat bu yaşananları görmek çok komik…” demişti.

Ancak pilotlar, seçilen yöntemi kınamış olsalar bile, protestonun çevresel nedenine bir miktar destek verdiler.

Basın toplantısında konuşan Lewis Hamilton, “İnsanların dünya için savaşmasını seviyorum ve onlar gibi daha fazla insana ihtiyacımız var” dedi.

Bu, Mercedes tarafından açıklığa kavuşturuldu: “Lewis protesto haklarını destekliyordu, ancak onların ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atan yöntemlerini desteklemiyordu”.

Yedi kez dünya şampiyonu daha sonra Twitter'da şunları ekledi: "Lütfen protesto etmek için yarış pistlerimize atlamayın, sizi tehlikeye atmak istemiyoruz.”

Bazı pilotlar ilk turda pistteki insanlardan habersiz olduklarını söyleseler de Charles Leclerc, "Onların pist görevlileri olduklarını düşündüm, sanırım turuncu tişörtler giydikleri içindi.”

"Sonra kontrol ettim ve orada okuyamadığım şeyler yazılıydı çünkü çok hızlı gidiyorduk.” dedi.

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu tür olayların artmasından duyduğu endişeyi de sözlerine ekledi: "Çok tehlikeli gitmiyordum ama hızlıydım. Onları startta üç araçlık boşluk mu gördüler yoksa bunun gibi bir şey mi bilmiyorum."

"Bunları şu anda biraz fazla görüyoruz. Fransa'da yolda ve otoyolda onları daha sık görmeye başlıyoruz.”

"Yani, bazı fikirleri anlıyorum ama bu onların hayatlarını riske atıyor. Buna izin veremeyiz.”