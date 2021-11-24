Horner: "Katar'daki altıncı viraj, Mercedes ve Red Bull arasındaki fark kadardı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Katar GP'si hafta sonunu domine ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve büyük mücadele içerisinde geçen 2021 dünya şampiyonasının bitimine iki yarış kala lider Max Verstappen ile olan farkı sekiz puana indirdi.

Çifte sarı bayrak kuralına uymadığı için beş sıra grid cezası alan ve yarışına "hasar azaltma" olarak yaklaşan Verstappen, çizgiyi ikinci sırada geçmeyi başardı ve en hızlı turu da atarak ekstra puan almayı başardı.

İki rakip takım arasındaki farkın ne olduğu sorusunu yanıtlayan Horner, Red Bull'un Losail'deki altıncı virajda yaşadığı zayıflığın Mercedes ile olan farkın ana nedeni olduğuna inandığını söyledi. Horner ayrıca Milton Keynes merkezli takımın, gelecek hafta yapılacak olan Suudi Arabistan GP'si öncesinde bu sorunun nedenini bulmak için araştırmalar yapacağını söyledi.

Losail'in en yavaş virajı hakkında konuşan Horner, "Bana göre tüm hafta sonu boyunca bizi farklı noktaya taşıyan tek bir viraj oldu o da altıncı virajdı."

"Cuma gününden Pazar gününe kadar o virajda tur başına 0.2 saniye kaybettik ve bunun nedenini araştırmamız gerekiyor, nerelerde gelişmemiz gerektiğini anlamalıyız." dedi.

Uzun düzlükleri ve tam gaz dönülen bölgeleri nedeniyle Cidde sokak pistinin Mercedes'e uygun olması bekleniyor, özellikle Hamilton'ın Brezilya'da geçiş yaptığı yeni motorun yeniden burada kullanılacağı açıklandığında bu etki daha da büyüyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Brezilya'daki düzlük hızı hakkında çıkan dedikoduların ardından takımının öncelikli olarak virajlarda fark yarattığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımın yarış sonrası açıklamalarında Mercedes pist kenarı mühendisliği direktörü, "Son birkaç yarışta virajlarda Red Bull ile aynı seviyede yer aldık ve düzlüklerde daha güçlü gözüktük ancak Katar'da durum tam tersiydi."

"Düzlükte onlarla aynı seviyedeydik ve tüm farkı virajlarda yarattık."

"Bu farkı nasıl yarattık? Aslında iki önemli faktör var. Birincisi, araçta olan yere basma kuvveti ve net bir şekilde paketimiz Katar'da çok iyi şekilde çalışıyordu, çok fazla viraj hızı taşıyabiliyorduk."

"Ancak aynı zamanda araç dengesine de sahipsiniz ve bunu da mekanik ayarlarla beraber ön kanat ile ayarlıyoruz."

"Sürücülerimiz dengeden memnundu, viraj girişlerinde iyi bir stabiliteye sahipti, virajlara sert şekilde girebiliyorlardı, hızlarını koruyabiliyorlardı ve işin sonunda da bunun hepsini Lewis'in pole pozisyonunu aldığı inanılmaz turunda gördünüz." dedi.

Horner, Suudi Arabistan pistinin "Mercedes'e uygun" olacağını söylese de, Cidde'de Hamilton'ın kazanıp şampiyonluğun son yarışa kalması durumunda Abu Dhabi'nin yenilenen pistinde ihtişamlı bir mücadele görme ihtimallerinin olduğunu söyledi.

İngiliz takım patronu, "Bir sonraki pist muhtemelen Mercedes'e uygun olacaktır, Abu Dhabi'de de bir takım değişiklikler yapıldı, kim bilir?"

"Ancak sıkı bir mücadele var. Son birkaç yarışa doğru ilerlerken sürücüler şampiyonasındaki fark sekiz puan, biz de markalar şampiyonasındaki farkı sadece beş puana indirdik."

"İki şampiyonada birden tam gaz mücadele olacak ve bu da inanılmaz bir şey çünkü bu dünya şampiyonluğunun doruk noktasındayız." dedi.