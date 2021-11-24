Budkowski: "Gelecek yıl yarışlar kazanabileceğimiz bir araca sahip olmalıyız"

Alpine geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Katar GP'de Fernando Alonso ile üçüncü olmayı başardı ve podyuma çıktı.

Şans faktörü Alonso'ya yardım etti ancak İspanyol pilot hafta sonunun başından itibaren çok hızlıydı ve uzun süre kendi temposu sayesinde podyum pozisyonunda gitti.

Yarış hakkında açıklamalarda bulunan Marcin Budkowski, podyumdan memnun olduklarını söyledi ve hafta sonu hakkında konuştu.

Ayrıca 2022'de düzenli olarak podyuma çıkmak ve yarışlar kazanmak istediklerini söyledi.

Budkowski şöyle dedi: "Her zaman podyuma çıkma ümidiniz oluyor ancak Alonso özelinde baktığımızda, yarışta onun ardında, kendisini geçebilecek daha hızlı isimler vardı."

"Bir sürücü ilk üçe girdiği zaman doğal olarak pozisyonunu korumaya çalışır. Ancak bunun zor olacağını biliyorduk. Yarışta tek pit stop stratejisi seçtik ve bunun en hızlısı olacağını düşündük."

"Son ana kadar podyumdan emin değildik. Eğer pistte kalabilirsek Sergio'yu ardında tutma şansı olduğu açıktı. Ancak lastiklerle iyi şekilde şekilde çalışmasına rağmen bitiş çizgisine tek pit stopla ulaşacağımızdan emin değildik."

"Lastikleri çalışma aralığında tutmak için onları en iyi şekilde korumak gerekiyordu ve Sergio farkı hızla kapatıyordu. Fakat biz o noktada onun baskısından ziyade lastik ömründen endişeliydik."

"Sonuç olarak podyuma çıktık. Fernando bu yıl bazı harika yarışlar çıkarttı ve bu podyumu hak etti. Katar'da olması harikaydı. Yine de önümüzde iki yarış daha var ve şampiyonada beşinci sırayı korumak için başarılı olmamız gerekiyor."

"Şu anda zamanımın çoğunu gelecek sezon için yapılan hazırlıkların tam gaz devam ettiği fabrikada geçiriyorum. Katar'daki podyumla, pist üstünde fırsat bulduğumuz takdirde başarılı olduğumuzu gösterdik."

"Artık gelecek yıl podyuma daha sık çıkmamızı ve yarışlar kazanmamızı sağlayacak daha hızlı bir araca ihtiyaç duyuyoruz."

Third place Fernando Alonso, Alpine celebrates with Laurent Rossi, Alpine CEO Fotoğraf: Alpine