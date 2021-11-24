Brundle: "Max ve Valtteri'ye verilen grid cezaları çok ağırdı"

Üçüncü sıralama seansının sonunda Pierre Gasly'nin lastik patlatarak pist üzerinde durmasının ardından Verstappen ve Bottas, pistte çıkan sarı bayraklar sırasında yavaşlamadıkları için sırasıyla beş ve üç sıra grid cezası almışlardı.

Her iki sürücü birden pole pozisyonu için mücadele ettikleri sırada hızlı tur atıyorlardı ve Brundle, pist üzerinde "görünen bayrak" sayısının az olmasının bunda büyük etkisi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Christian Horner, Verstappen'in ceza almasına neden olan sarı bayrağı sallayan bir "serseri" hakemi eleştirmişti ancak bu sözlerinden dolayı özür diledi ve Verstappen, yedinci başladığı yarışta ikinci olmayı başardı.

Carlos Sainz da aynı ihlal nedeniyle inceleme altındaydı ancak İspanyol pilot herhangi bir cezaya çarptırılmadı.

Brundle, FIA'nın çoğu zaman "inanılmaz" bir iş yaptığını hissettiğini ancak yönetici kurumun Interlagos'ta Verstappen ve Lewis Hamilton mücadelesinin gölgesinde, iki "sorunlu ve kararsız" hafta geçirdiğini düşündüğünü söyledi.

Yarış sonrasında Sky Sports'taki köşe yazısında Brundle, "Pazar günü Verstappen ve Valtteri Bottas'a verilen grid cezalarının çok ağır olduğuna inanıyorum."

"F1'in oldukça karmaşık dünyasında yönetim konusunda genellikle inanılmaz bir iş yapan FIA, Brezilya'da şampiyona adayları arasında olan dördüncü viraj olayından beri sorunlu ve kararsız iki hafta geçirdi."

"Sarı bayraklara uyulmasının kesin bir öncelik olması gerektiği konusunu sonuna kadar savunurum ancak sürücüler sıralamalarda kendi yerlerini belirleyecekleri son noktadalardı."

"Hiçbir görünür bayrak, direksiyondan veya pit duvarından gelen hiçbir uyarı mesajı yoktu. Sadece, gece karanlığında, finiş çizgisinde sıralama seansının bittiğini gösteren kırmızı bir ışık vardı. Bu sırada DRS aktivasyon çizgisi de kullanıma açıktı ve Pierre Gasly'nin üç tekerli AlphaTauri'si de orada yer alıyordu."

"Ortada hafifletici nedenler vardı ve pistin kenarında sarı uyarı panelleri yoktu ancak pit duvarında yeşil paneller vardı. Ben de öyle bir durumda daha düşük parlaklıktaki hakem bayraklarını görmekte zorlanırdım."

"Carlos Sainz'ın, pistte durmuş aracı gördükten sonra gazdan ayağını çekmesi nedeniyle suçsuz bulunması, ortadaki karmaşıklığı gözler önüne seriyor ancak sanırım kurallar bu şekilde." dedi.