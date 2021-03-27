Horner: "F1 sprint yarışlarının, bütçe sınırı içerisinde yapılması gerekiyor"

F1'in patronları bu sene 3 yarış hafta sonunda sıralama yarışı yapılmasını, bu formatın televizyondaki ve pistteki taraftarlar üzerindeki etkisini görmek istiyorlar.

Henüz fikir resmiyet kazanmasa da Silverstone, Monza ve Interlagos yarışlarında normal sıralama seansının Cuma gününe alınması, Cumartesi günü 100 km'lik bir sprint sıralama yarışı yapılması ve Pazar günkü ana yarış sıralamasının o yarış sonucuna göre belirlenmesi hedefleniyor.

Birçok detay üzerinde anlaşma sağlansa da, planın maddi yönü gibi son birkaç madde konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.

F1'in patronları, bu yarışların maliyetleri ve olası zararlar için takımlara ekstra ödeme yapmayı teklif ediyor ancak büyük takımlar bunun için 1 milyon dolar civarında para ve bütçe sınırında artış yapılmasını talep ediyorlar.

Ancak tüm takımlar bu talepleri olumlu karşılamıyorlar. Küçük takımlar, bütçe sınırının arttırılması halinde büyük takımların bunu performans artışı için kullanacaklarından şüphe ediyorlar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali, bugün takımlarla bir araya gelecek teklifleri konuşacak. Horner, sprint yarışları konusunda paranın öncelikli olduğunu düşünüyor.

Horner, "Bunun için bir ödeme yapılmasını kabul ediyoruz ancak şu ana kadar teklif edilen, şu anda bizim bunun için yapacağımız harcamayı karşılamıyor. Öyleyse bu takımların FOM'a yaptığı bir yatırım olabilir: 'Tamam, işe yaraması halinde gelecekte gelir ve ilgi artışı, gelecek yıllarda spora gelecekte fayda sağlaması umuduyla bunu destekliyoruz.' diyebiliriz."

"Ancak şu anda bu sistemin bize gelir açısından getirecekleri, bu araçları çalıştırma maliyeti karşısında yeterli değil. 145 milyon doları 23 yarışa böldüğünüzde, bir grand prix aracını çalıştırmanın maliyetini görebilirsiniz. Her ne kadar bu kısaltılmış bir yarış olsa da, parça kullanımı vb durumlar nedeniyle doğal olarak daha fazla harcama manasına gelecek."

"Bu yüzden şu anda mantıklı bir çözüm bulunmalı çünkü şu anda bütçe sınırına uyabilmemiz için 10.000, 20.000, 30.000 pound gibi tasarruflar yapmaya çalışıyoruz. Bir anda böyle bir değişken ekleniyorsa, o zaman onun karşılanması gerekir. Bu fikri desteklemeye hazırız ancak bunun bir bedeli olmalı." dedi.

Horner'ın görüşlerini Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff da destekledi. Wolff, sprint yarışlarının maliyetini kendileri karşılayacaksa, o zaman daha fazla personeli işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Wolff, "Gerçekten bütçe sınırının altına inmekte zorlanıyoruz. Yüzbinlerce değil, onbinlerce pound'dan bahsediyoruz. Bu yüzden Stefano ve Ross'u bu fikirde destekliyoruz çünkü denemeye değer olduğuna inanıyoruz."

"Ancak bunu karşılayacak boşluğumuz yok. Bu yüzden yine bütçe sınırı içerisinde ekstra yarım milyon pound boşluk çıkarmamız gerekebilir. Bu da yine çalışanlarımızdan bazılarına bakmamızı gerektirir ve artık bunun olmasını istemiyorum." dedi.

McLaren CEO'su Zak Brown ise büyük takımların performans kazancı sağlamadan sprint yarışlarını düzenlemek için bir orta yol bulunabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Brown, "Sprint yarışı daha fazla paraya mal olacak ve hasarlı bir kaza olursa çok ciddi seviyede daha fazla paraya mal olabilir. Masada farklı teklifler var. Bu sorunu aştığımızdan ve hepimizin anlaştığı bütçe sınırının aşılmasına fırsat vermediğimizden emin olmalıyız. Bu konuda bir çözüm bulunacağından eminim." dedi.

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