FIA, 2021'de F1 yarışlarından sonra daha fazla teknik kontrol planlıyor

Formula 1 yarışları tamamlandıktan sonra, yarış sonuçları resmileştirilmeden önce her zaman araçlar tartılıyor, ölçülüyor ve yakıt örneklerinin analizi yapılıyor.

Ancak FIA, Bahreyn GP itibariyle her yarıştan sonra rastgele bir aracı seçeceğini ve daha detaylı teknik kontroller yapacağını duyurdu.

Buna göre FIA, her yarıştan sonra hangi aracı seçtiğini teknik direktif ya da farklı yollarda açıklayacak ve o aracı daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacak.

FIA, şeffaf olma adına şimdiden kontrol için seçilecek araçların belli şüpheler doğrultusunda değil, rutin uygulama için seçileceğini açıkladı. Bu süreçte takımlardan mühendislerin de gerekli olması halinde incelemeye dahil edilmesi bekleniyor.

İncelemede gerekli olması halinde takımlardan, diğer aracın da incelenen araçla tamamen aynı özelliklerde olduğu beyanını imzalamaları istenebilir.

Bu süreç, yarıştan sonra yayınlanacak resmi sonuçların ilgili araçta yapılacak teknik incelemeye bağlı olacağı manasına geliyor. Yani incelenen araçta bir uygunsuzluk bulunursa, Pazar gününden sonra dahi sonuçlar değişebilir.

Bugün FIA hakemleri tarafından gönderilen bültende, "Şampiyonada yer alan araçların daha derin teknik kontrollerinin tamamlanabilmesi için, teknik delege rutin ve rastgele bir şekilde her yarıştan sonra bir aracı, daha fazla sökülerek uygunluk kontrolü, yazılım ve sistem kontrolü yapılması için seçecek."

"Aynı takımın diğer aracında da ekstra kontrol yapılması gerekebilir. FIA Formula 1 Sportif Kuralları'nın 14.3 ve 25.5 maddelerine göre bu yapılabilir."

"Bu kontroller, FIA teknik departmanının her yarışta yaptığı ve yarış sonunda rapor olarak sunduğu rutin kontrollere ek olarak yapılacak."

"Ayrıntılı kontrollerde bir ihlal ortaya çıkarsa, teknik delege bununla ilgili bir rapor yayınlayacak ve teknik delegeyi görevlendiren hakemler, bu teknik kontrollerde keşfedilen olası kanıtları korumak için, ilgili parçayı mühürleme ya da el koyma gibi gerekli adımları atabilecekler." sözlerine yer verildi.

FIA ayrıca şu an için Formula 1'de yapacakları bu uygulamanın, tüm FIA şampiyonalarında uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

paylaşım